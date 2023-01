Naomi Hedman i-a dat papucii lui Florin Ristei? Vedeta a rupt tăcerea: „Timpul vindecă totul”

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Îndrăgostiții s-au logodit, în secret, la sfârșitul anului 2020.

Florin Ristei, mesaj bizar în mediul online

Florin Ristei a postat, recent, un mesaj neașteptat pe rețelele sociale, care a dus la speculații că cei doi sunt în procesul de separare. Artistul a comentat aceste zvonuri și a venit cu un anunț oficial.

„Timpul vindecă totul este titlul următorului meu single 2023. A fost cântat prima dată live cu orchestra, pe 30 decembrie, la Sala Palatului, la concertul aniversar Orchestra Simfonică București.

Vezi această postare pe Instagram

Înainte de lansarea propriu-zisă a piesei va apărea o versiune live, cu orchestra, ca preview. Chiar acum lucrăm la asta”, a declarat Florin Ristei pentru

Vedeta a ținut să precizeze că mesajul pe care l-a publicat pe Instagram nu are legătură cu relația cu partenera lui.

Vezi această postare pe Instagram

Cum s-a schimbat viața lui Florin Ristei alături de Naomi

Florin Ristei a mărturisit că, de când , lucrurile s-au schimbat în bine. Acesta a spus că a a „mai exersat” la capitolul empatie și a experimentat sentimente noi. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Prezentatorul spune că însăși Naomi și-a dorit să rămână în România, deși nu cunoaște limba, iar acomodarea nu a fost tocmai ușoară. Acesta a spus că s-a confruntat cu discriminarea rasială de multe ori, însă alege să nu le dea curs.

„Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. Nu ştiu exact ce a fost, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”, a mărturisit Florin Ristei.

Despre acomodarea tinerei în România, Ristei a spus: „Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. Dar ieşim în câteva locuri, şi-a făcut câteva cunoştinţe, iar grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat”.