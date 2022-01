Naomi Hedman vrea să plece din România? Ce spune Florin Ristei: „Povestea și drumul fiecăruia sunt diferite și unice”

Naomi și Florin Ristei formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton. Cei doi s-au cunoscut la X Factor, emisiunea care le-a schimbat viețile. Îndrăgostiții sunt fericiți împreună și savurează fiecare clipă. Se pare că interpretul și-a găsit liniștea în brațele ex-concurentei. Naomi Hedman, discriminată de români Naomi s-a mutat în România și a început să-și construiască o carieră de succes. Tânăra planifică să cucerească publicul din România cu talentul și frumusețea sa exotică. Artista a povestit, recent, în cadrul unui interviu, despre schimbările pe care le-a făcut în viață. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Nu cred că mă voi putea obișnui de tot în România, din multe motive, însă aveți o țară foarte frumoasă, de care ați putea profita mai mult. Sunt părți pozitive și părți negative, ca în orice alt loc, însă oamenii sunt cei care pot cu adevărat să facă o schimbare”, a mărturisit Naomi pentru viva.

Naomi a recunoscut că nu se simte ca acasă. România a primit-o cald, însă, mai sunt oameni care o judecă și o discriminează pentru culoarea pielii. Tânăra nu cedează și își face planuri mărețe.

„Nu ai cum să pierzi în viată nimic, there are only lessons and blessings, iar povestea și drumul fiecăruia sunt diferite și unice. Întotdeauna sunt tratată diferit din cauza culorii pielii, însă încerc să nu-mi las pacea și somnul afectate de slaba educație a unor oameni”, a mai adăugat iubita lui Florin Ristei.

Florin Ristei, la un pas de despărțire

Naomi a început să învețe limba română. Florin Ristei o încurajează și o susține în toate începuturile. Se pare că cei doi sunt de nedespărțit.

„Aici, acum, te rog, mulțumesc și, din când în când, dacă Florin vorbește mult, știu să zic ‘taci'”, a remarcat ex-concurenta de la X Factor.

Artistul Florin Ristei și iubita lui Naomi s-au logodit în secret, la finalul anului 2020. Totul a fost un mister, până când artistul a decis să dezvăluie secretul, în timpul podcastului HappyFishTv.

Evenimentul a avut loc în urmă cu mai bine de un an, iar juratul de la X Factor a decis să păstreze totul cât se poate de secret. Planul se pare că i-a reușit de minune, având în vedere că frumoasa mulatră a fost cerută de soție la finalul anului trecut.

„M-am logodit, n-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut”, a anunțat artistul pe YouTube.

Cântărețul a povestit că a dus-o pe frumoasa mulatră să-i cunoască mama, iar cele două s-au înțeles de minune. Mama cântărețului i-a împărtășit câteva dintre momentele memorabile din copilăria lui Florin și chiar i-a gătit o varză călită pe cinste.

”Mama i-a arătat poze cum mine foarte vechi şi am mâncat varză călită. I-a plăcut”, a declarat artistul, potrivit okmagazine.ro.