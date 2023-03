Narcisa Suciu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a mutat în Finlanda: „Fiica mea mi-a spus ...”

În anul 2011, Narcisa Suciu a luat decizia care i-a schimbat viața, și anume aceea de a renunța la cariera în plină ascensiune, mutându-se în Finalda, alături de fiica ei care avea atunci 11 ani.

Narcisa Suciu dezvăluie acum care a fost adevăratul motiv pentru care s-a mutat în Finlanda, țara de origine a bărbatului care i-a devenit soț.

Adevăratul motiv pentru care Narcisa Suciu s-a mutat în Finlanda

Narcisa Suciu este stabilită de 12 ani în Finlanda, acolo unde locuiește cu soțul ei, Veikko Miettinen, dar și cu fiica ei, Daria, pe care o are din relația cu Daniel Crăciun. Artista l-a cunoscut pe Veikko pe o platformă online, apoi au prin mesaje, pe telefon și mutarea în Finlanda a venit ca o consecință a relației lor.

În 2011, Narcisa Suciu s-a aflat în fața unei decizii foarte grele, aceea de a se muta într-o țară străină, cu un copil care era la școală în România și nu cunoștea limba finlandeză. Dar însăși fiica ei a determinat-o să facă pasul cel mare și să se mute amândouă în Finlanda.

„Fiica mea Daria avea 11 ani, era clasa a 5-a și ea nu a fost niciodată genul de copil să-i placă să meargă la televizor cu mami. Ea evita să fie văzută, nu îi plăcea foarte tare lucrul ăsta și în momentul în care am ajuns acolo pentru prima oară, până să ne mutăm, și-a dat ea seama că acolo nu ne știe lumea. Mi-a zis: „Tu îți dai seama că dacă în țara asta ai putea să fii doar mama mea?”

Ăsta a fost un lucru care a atârnat foarte greu în balanță, atunci când am cântărit dacă să luăm decizia asta. Eu sunt un om care o gândește bine și în momentul în care am luat o hotărâre, nu mă mai uit înapoi și asta am făcut.

Mi-am dat seama că aș avea ocazia să mă ocup de ea, așa cum aici nu aș putea, că aș avea posibilitatea să îi ofer condiții de a învăța în cel mai bun sistem de învățământ din lume, cel puțin așa zic specialiștii că e și ce părinte normal la cap nu vrea asta pentru copilul lui?

Mie nu mi se pare că am făcut un sacrificiu, mi se pare că timpul ăsta a fost câștigat, pentru că ei i-a făcut foarte bine, s-a dezvoltat foarte bine și pentru mine asta era important. Am cântărit-o bine, dar în momentul în care m-am hotărât, am plecat fără să mă uit înapoi”, a declarat Narcisa Suciu, pentru .

Narcisa Suciu s-a adaptat foarte bine în Finlanda

Narcisa Suciu recunoaște că s-a adaptat imediat în Finlanda și este fericită că a ales această țară pentru educația fiicei ei.

„N-a fost grea adaptarea. Există o vorbă care spune cu binele te obișnuiești repede. Sistemul acolo e unul foarte logic și mie mi se potrivește. Eu sunt un om foarte logic și pragmatic și mie mi se potrivește strictețea lucrurilor. N-a fost dificil, totul și mi-a fost ușor să mă adaptez.

Pentru Daria era mai dificil, pentru că ea intra la școală, tot în clasa a 5-a, însă a avut profesori care s-au ocupat de limba finlandeză intensiv, în așa fel încât în momentul în care a terminat clasa a 5-a la un nivel la care își permitea să intre în clasa a 6-a cu restul elevilor. Mie mi se pare că ne-am descurcat binișor”, a mărturisit Narcisa Suciu.