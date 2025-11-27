B1 Inregistrari!
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 11:55
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Relația cu fiicele sale
  3. Reguli și responsabilitate

Dincolo de energia pe care o transmite prin micile ecrane, Nea Marin a trecut și printr-o suferință extrem de mare. Acesta și-a pierdut fiul. Iată cum a reușit să treacă peste durere și ce i-a adus alinare când i-a fost cel mai greu!

Despre ce este vorba

Nea Marin a trecut printr-o durere profundă după pierderea fiului său, dar a găsit alinare și bucurie în fiicele sale, Larisa și Dana, care i-au adus iubire și speranță.

„Nu am trecut ușor (peste pierderea fiului n.r), dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu venirea Larisei, care a alinat mult din acea rană”, a declarat Nea Marin pentru viva.ro.

Relația cu fiicele sale

Nea Marin a reușit să le transmită fiicelor sale dragostea pentru artă. Împreună cu Larisa, a înființat o școală de dansuri folclorice.

„Așa este, în cazul Larisei, așchia a sărit foarte aproape de trunchi! Nu e ușor să lucrăm împreună, dar este extraordinar de productiv, de înălțător pot spune. Sunt foarte mândru de întregul ei palmares, de felul în care a ridicat și conduce această școală, pentru că nu e deloc simplu, mai ales că este prima școală de dans popular din România”,a spus el.

„Sunt foarte mândru de modul în care s-a conectat și a legat prietenii cu sute de oameni, de faptul că împreună cu ceilalți profesori din școală a creat o rețea de socializare vie, în aceste vremuri în care mai totul se petrece în mediul online. Dana este partea serioasă și foarte conștiincioasă a familiei. Ea lucrează în domeniul bancar de zeci de ani și are o funcție de conducere care de cele mai multe ori o consumă, dar când finalizează un proiect și ne povestește, i se luminează chipul”, a adăugat.

Reguli și responsabilitate

Nea Marin a vorbit și despre perioada în care fiicele lui erau mai mici. Acesta a mărturisit că a încercat să le învețe ce înseamnă regulile și responsabilitatea.

„Cât au fost mici, dar și în perioada adolescentină, am căutat să le ținem cât mai bine limitele și să le învățăm că toate se fac cu reguli și responsabilitate. Da, am fost restrictiv, dar am și încercat să le satisfac cât mai multe dorințe”, a spus acesta.

