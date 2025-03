Nea Marin, despre Liviu Vârciu: „Sunt foarte mândru că el a ajuns producător și mă bucur pentru el”. De ce nu a jucat în filmul lui

Marin Barbu sau a fost la premiera celui de-al treilea al lui , “Zăpadă, Ceai și Dragoste…și Noroc”. El a explicat de ce nu a jucat în film, scrie .

„I-am cerut bani”

„Sunt foarte mândru că el a ajuns producător și mă bucur pentru el, pentru familia lui, dar nu joc în filmul ăsta pentru că i-am cerut bani. Am jucat în primul, am fost cerşetor. Acum i-am cerut bani. Îmi dă bani, joc în filmul lui, nu îmi dă bani, nu mai joc!”, a spus Nea Marin.

„E un băiat serios! A devenit acum, înainte nu era atât de serios, dar și-a găsit el jumătatea… Anda l-a pus la punct, are doi copii cu ea și eu sunt fericit că-l văd că e bine. Nu mai are datorii în bani la mine! Are datorii sufletești toată viața!”, a mai spus Nea Marin.

Nea Marin, în vârstă de 66 de ani, a mai vorbit despre școala de dans unde presă dansuri populare. El a mărturisit că merge bine: „Școala noastră de dans merge foarte bine, chiar în luna mai facem 25 de ani de când am înființat-o. O să facem un spectacol mare de tot, aniversar. Totul este bine!”.