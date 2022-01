Nea Marin, despre problemele de sănătate pe care le-a avut: „Am scuipat sânge!”

La cei 64 de ani ai săi, Nea Marin e plin de energie, dar au fost și perioade în care s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate. A urmat, însă, sfatul medicilor, e foarte atent la alimentație și, acum, are aceea energie și voie bună cu care ne-a obișnuit.

2021, un an cu ghinion pentru Nea Marin

Anul trecut, faimosul coregrav a suferit o accidentare stupidă la umăr și a aflat astfel că are bursită.

Mai apoi, el s-a infectat cu coronavirus și a fost nevoit să stea în spital.

Nici bine nu s-a vindecat, că a căzut și a fost nevoit să stea imobilizat două săptămâni, cu piciorul rupt, notează VIVA!.

Ce probleme de sănătate a avut Nea Marin și ce a învățat din ele

Însă cea mai mare problemă de sănătate a avut-o acum câțiva ani și a vorbit despre ea chiar în emisiunea sa. În timp ce Bianca Drăgușanu se plângea de dureri de gât, Nea Marin a răbufnit: „Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu! Am scuipat sânge”.

Medicii i-a găsit o problemă zona laringelui și a faringelui, așa că Nea Marin nu a avut voie să vorbască o săptămână întreagă!

Specialiștii i-au mai făcut analize și nu au găsit nimic grav, dar a fost suficient ca Nea Marin să facă niște schimbări în stilul de alimentație: „N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani. Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”.