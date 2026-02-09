Brad Pitt va reveni într-o continuare a peliculei „Once Upon a Time in Hollywood”, filmul regizat de Quentin Tarantino. Noul film va fi centrat pe povestea cascadorului Cliff Booth și este pregătit de Netflix.

Brad Pitt revine în povestea lui Cliff Booth

Primele imagini din viitorul film , pregătit de , au fost prezentate la Super Bowl. Povestea este centrată pe personajul interpretat de Brad Pitt. Teaserul a fost acompaniat de muzică retro şi l-a arătat pe Cliff relaxându-se într-un bar, mergând în culisele unui şi la volanul unei maşini de curse.

„Once Upon A Time In Hollywood” shimbă povestea reală a asasinării actriței Sharon Tate și a prietenilor acesteia, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski şi Steven Parent, din 1969. În film, Booth şi partenerul său, actorul Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) îi ucid pe membrii grupării Manson în noaptea în care aceştia puneau la cale asasinatul.

Clipul noului film începe cu cascadorul care ține gheață pe genunchi şi întâlnindu-se cu personajele interpretate de Elizabeth Debicki şi Yahya Abdul-Mateen II. În final, Cliff așează un premiu Oscar pe birou, o trimitere la premiul câștigat pentru rolul din „Once Upon a Time in Hollywood”.

Cliff Booth apare în din 2019, iar acum revine pe marile ecrane într-o continuare regizată de David Fincher. Scenariul a fost scris de Tarantino a scris scenariul, însă acesta a ales să nu regizeze. I-a încredințat povestea lui Fincher, un regizor care are o relație mai veche cu Netflix. El a realizat serialul „Mindhunter” şi a regizat filmele „The Killer” şi „Mank”.

The first trailer for David Fincher’s ‘THE ADVENTURES OF CLIFF BOOTH’ has been released. Coming soon to Netflix. — DiscussingFilm (@DiscussingFilm)

Povestea cascadorului Cliff Booth

Brad Pitt apare în „The Adventures of Cliff Booth” a cărui acțiune începe în anii 1970. Cliff Booth revine în acţiune alături de noi personaje interpretate de Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany ş JB Tadena. De asemenea, Timothy Olyphant a confirmat că va relua rolul lui James Stacy din „Once Upon A Time In Hollywood”.

Quentin Tarantino este producător al filmului, alături de Pitt, David Heyman, Ceán Chaffin şi Stacey Sher.

Erik Messerschmidt, colaborator frecvent al lui Fincher, este directorul de imagine al filmului. Filmul a fost turnat în Los Angeles, scrie Variety.