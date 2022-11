Netflix vine cu noi ecranizări captivate. Află ce filme vei putea urmări în curând

, cea mai mare platformă de streaming online, promite să captiveze cineaștii cu noi ecranizări, de la cele de acțiune până la comedii romantice și animate, în anul care vine. Sunt mai puțin de două luni până când Netflix va prezenta lista cu filmele din 2023, pentru abonații săi.

Dintre noutățile anunțate deja, a realizat o selecție a noilor ecranizări de pe platforma amintită, după cum urmează: Cele mai așteptate filme pe Netflix în 2023

Strangers (Străini)

Acest film este o comedie-dramă, axată pe un pact pe care două adolescente îl fac una cu cealaltă în încercarea de a avea sorți de izbândă cu dușmanii lor. În rolul principal o vom regăsi pe Gina Rodriguez.

Cele două adolescente vor fi interpretate de Maya Hawke din Stranger Things și Camila Mendes, cunoscută, în special, drept Veronica din Riverdale. În această producție le vom putea și pe Sophie Turner și Austin Abrams din Game of Thrones și, respectiv, Euphoria.

The Wonderful Story of Henry Sugar (Minunata poveste a lui Henry Sugar)

Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2023 este și Minunata poveste a lui Henry Sugar. Această producție se bazează pe o colecție de povestiri Roald Dahl, care a rezultat din achiziționarea de către Netflix a drepturilor asupra bibliotecii complete de lucrări a autorului. Povestea minunată a lui Henry Sugar include spectacole de Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel și Rupert Friend.

Chicken Run: Dawn of the Nugget (Evadarea din coteț)

După mai bine de 20 de ani de la lansarea filmului original Chicken Run, Netflix va lansa în 2023 continuarea acestei producții: Chicken Run: Dawn of the Nugget. Comedia animată va urmări viața lui Ginger, după ce reușește să scape de la ferma lui Tweedy și va încerca să se întoarcă în țara lui natală pentru a salva găinile de la o nouă amenințare. Actorii Zachary Levi, Thandiwe Newton și Bella Ramsey sunt doar o parte dintre vocile talentate care vor da viață personajelor.

Havoc (Ravagii)

Havoc este un thriller de acțiune, care spune povestea unui detectiv prins în lumea interlopă criminală. Pe lângă rolul principal al lui Tom Hardy, distribuția include nume remarcabile precum Timothy Olyphant, Forest Whitaker și Luis Guzman. Publicul se poate aștepta la o experiență de acțiune intensă, anul viitor.

Heart of Stone (Inimă de piatră)

Heart of Stone este descris ca fiind un thriller de spionaj, iar Netflix speră să aibă, cel puțin, succesul seriei Misiune Imposibilă sau 007. Inițial, acest film era setat să fie o lansare Skydance Entertainment, după ce Netflix a câștigat drepturile producției. Actorii Jing Lusi din Crazy Rich Asians și Jamie Doran din 50 Shades of Grey vor avea rolurile principale din film.

The Division (Divizia)

Majoritatea internauților așteaptă cu nerăbdare lansarea filmului Divizia. Acest film este bazat pe jocul Tom Clancy cu același nume publicat de Ubisoft, în urmă cu ceva timp. Filmul de acțiune militară este regizat de Rawson Marshall Thurber. Momentan, Divizia se află în pre-producție, iar lansarea lui ar putea fi în vara lui 2023.

Players (Jucători)

Players este o comedie romantică, ce urmează să fie lansată în 2023. În rolurile principale îi va avea pe Tom Ellis și Gina Rodriguez. Comedia urmărește viața unui scriitor de sport care ajunge să se îndrăgostească de o femeie. Distribuția este completată cu aparițiile actorilor Damon Wayans Jr., Liza Koshy și Joel Courtney.

High in the Clouds

High in the Clouds este un lungmetraj animat regizat de Timothy Reckart, bazat pe un roman cu același nume, scris de Paul McCartney. Un lucru pe care nu îl știați este faptul că legendarul membru al trupei The Beatles a făcut muzica originală pentru acest film.

High in the Clouds urmărește o veveriță tânără, pe nume Wirral, care se alătură unei echipe de rebeli.

Dept.H (Departamentul H)

Dept. H este, de fapt, un lungmetraj de benzi desenate. Povestea se concentrează pe o femeie care caută informații despre moartea tatălui ei, om de știință. Așa că pornește într-o călătorie de cercetare în adâncime, pe fundul oceanului.

God Country (Țara lui Dumnezeu)

Filmul animat God Country se concentrează asupra unui bărbat văduv, în vârstă, care găsește o sabie fermecată, vindecându-i stările de demență. Ca urmare a acestei descoperiri înfricoșătoare, apar creaturi oribile și periculoase, iar de el depinde să le îndepărteze definitiv.