Neti Sandu și dorințele ascunse, de dinainte să ajungă vedetă PRO TV: „Pe vremea comunismului nu aveam voie!”

, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de horoscop din România, a povestit ce visuri avea, înainte de a lua contact cu televiziunea.

Vedeta PRO TV a vorbit despre perioada liceului, dar și despre experiențele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Literatura, yoga și acupunctura sunt doar câteva dintre domeniile pe care le-a abordat.

Ce și-a dorit Neti Sandu să devină, înainte de a face televiziune

Neti povestea la un moment dat că, de când face televiziune, are un ritual aparte. Prezentatoare spunea că se trezește, atunci când alții poate se pun la somn. Mai exact, în jur de ora 2-3 dimineața, aceasta este în picioare. Această rigoare a lucrurilor exista la Neti Sandu încă de dinainte de PRO TV.

Cunoscuta femeie a spus că visa la altă carieră, în timpul adolescenței sale.

„Eu am vrut să mă fac profesoară, am făcut facultatea de limba română și franceză, apoi m-am plictisit și am vrut să încerc altceva. A venit Revoluția și după am fost la cursuri de yoga, chiromanție, acupunctură, astrologie…Pe vremea comunismului nu aveam voie! Trebuie să vă spun că eu în liceu și în facultate am citit tot ce se putea din literatura universală, limbă și literatură veche franceză…”, a mărturisit Neti Sandu, într-un interviu pentru

Neti Sandu, impresionată de scrierile lui Mircea Eliade

De asemenea, aceasta a vorbit și despre cum operele lui Eliade au impresionat-o teribil, dar și cum îi sunt influențate alegerile și temperamentul, în funcție de ascendentul zodiei sale.

„Pe lângă toate astea am fost fascinată de universul lui Mircea Eliade, m-au uluit Maitreyi și Yoga. Nemurire și Libertate și am încercat să înțeleg tot ce citeam acolo, dar și să experimentez. Apoi am făcut doi ani de yoga. Eram pur și simplu răvășită, fascinată. În continuare m-am ocupat foarte serios de astrologie și am învățat ce înseamnă fiecare planetă, ce înseamnă fiecare zodie, ce înseamnă fiecare planetă în fiecare zodie, ce înseamnă ascendentul. După un an mi s-a părut că am prins materia. Am început să fiu sigură pe mine. Și acum tot ce fac este o continuă aventură și îmi plac mult provocările, doar sunt Săgetător și am mereu nevoie de ceva nou și interesant în viața mea. Pe de altă parte, ascendentul meu e în Fecioară și atunci am nevoie de toată munca susținută și de repetabilitatea care ține de această zodie. Dar, la un moment, dat vine Săgetătorul din mine și spune ‘stop, vreau altceva’ ”, a mai povestit vedeta Pro TV.