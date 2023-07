Neti Sandu și nepoata ei au avut parte de experiențe neașteptate în timpul vacanței lor din America: „S-au întors toți de parcă eram un intrus”

în SUA, acolo unde a trăit experiențe minunate, dar și momente în care voia să ajungă cât mai repede acasă. Invitată la emisiunea lui Măruță, alături de nepoata ei, Alice Kapelovies, a vorbit despre cum a fost vacanța, sperând ca aceasta să îi lase numai amintiri plăcute și să o facă să revină pe meleaguri americane. Unul dintre momentele care i-a plăcut cel mai mult a fost concertul la care a mers.

Comportament rasist într-un pub din New York

„Am fost la concert la Usher. Am fost în Las Vegas cu elicopterul. Aveam o emoție, dar am zis că vreau să stau în față. După aceea am zburat la New York, am vizitat WD. Am văzut și Casa Albă, dar departe. Ne-am plimbat cu metroul, cu trenul, cu toate”, a declarat Neti.

Pe lângă plimbările pe care le-au făcut prin diverse locații de vis pentru mulți români, cele două au întâmpinat și alte situații neașteptate și „mirosuri ciudate”. Nepoata ei le-a povestit despre un moment în care și-a dat seama că oamenii de acolo nu sunt foarte deschiși față de turiști, ba chiar manifestă un comportament rasist față de cei care nu se aseamănă cu ei, lucru care le-a provocat dezamăgire profundă.

„Nu, chiar nu, este frumos și acolo dar avem atâtea locuri minunate în România. Oricum, mi s-a întâmplat ceva care m-a lăsat..mască. Trecusem pe lângă un pub și se auzea muzică pe gustul meu, și am intrat, am zis, intru până la baie să văd și eu cum e atmosfera.

Am intrat și erau doar persoane de culoare, s-au întors toți de parcă eram un intrus. Cineva mi-a spus ”Cu ce te ajutăm?”, iar eu am spus că merg până la baie, dar pot cumpăra ceva de acolo, un suc de la bar, ca să nu fie problemă. Și de la bar mi s-a spus ”Nu avem nimic pentru tine aici”, eu eram singura care nu era de culoare de acolo, deși eram bronzată. M-au dezamăgit oamenii cred..”, a dezvăluit Alice.

Neti Sandu nu dorește să se mute în America din cauza prețurilor ridicate

Întrebată dacă își face astrograma înainte de a pleca într-o vacanță, cum vor sta lucrurile înainte. Atunci când citește în stele, își formează o idee despre o perioadă de timp favorabilă sau nefavorabilă. În acest caz, a avut o intuiție că va avea o aventură și, într-adevăr, așa s-a întâmplat.

Cătălin Măruță a dorit să afle dacă Neti ar fi dispusă să repete experiența în America și dacă ar dori să se mute acolo, dar ambele răspunsuri au fost negative. Vedeta a menționat că prețurile din SUA sunt foarte ridicate, iar în New York nu s-a simțit confortabil din cauza mirosurilor de substanțe interzise și a felului în care oamenii se îmbrăcau pe stradă, scrie .

„Nu m-aș mai duce. E totul foarte, foarte scump, plătești taxe peste tot. Niciodată, nu m-aș regăsi. M-aș chinui, să mă duc de bunăvoie acolo, clar nu. În New York nu mi-a plăcut mirosul, sunt magazine cu diverse ierburi, mai e și umiditatea. Mirosul ăla e groaznic. Noi ne-am îmbrăcat colorat și veneau să ne spună oamenii că le place mult cum suntem îmbrăcate. Femeile merg în colanți și niște benzi în jurul pieptului, adică topuri foarte scurte, ori cizme de piele, bustiere și pantaloni scurți, așa se îmbracă lumea acolo”, a adăugat celebrul astrolog.