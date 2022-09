Nici familia nu-i cunoaște salariul. Ce spune Andreea Esca despre suma pe care o primește lunar: „Cred că a rămas ca o glumă”

Andreea Esca a evitat mereu întrebarea despre salariul său, deși acest subiect prezintă un interes pentru mulți români. În pofida faptului că vedeta nu a dezvăluit niciodată cifrele, ea a menționat că nu mai este ce a fost.

Timp de 30 de ani de carieră la TV, subiectul salariului său a fost temă de discuție pentru mulți români. De-a lungul timpului, s-au vehiculat sume imense, de ordinul zecilor de mii de euro, iar vedeta PRO TV se amuză de această legendă urbană la care se raportează toată lumea când se discută despre salarii mari.

Ce a spus prezentatoarea despre salariul său

Andreea Esca a recunoscut, totuși, că urăşte să fie întrebată despre salariul său, motiv pentru care nu a dezvăluit niciodată suma pe care o primește lunar. De asemenea, ea a răsturnat mitul sumelor imense despre care se pomenea și a precizat că salariul său nu mai este ce a fost.

„Nu, salariul meu nu mai e același. Nici nu știu de unde a pornit această legendă. Cred că a rămas ca o glumă, ca bancurile cu Bulă. Nu cred că pe români îi interesează atât de mult salariul meu”, a declarat Andreea Esca, potrivit Viva.

Vedeta a vorbit și despre evoluția postului pe care l-a fondat, subliniind că nimeni nu este de neînlocuit.

„Cred că este doar pentru faptul că eu am fost aici înaintea PRO TV-ului (râde). Atunci când am venit eu era Canal 31 și, împreună cu o echipă, am creat PRO TV-ul. Dar nu cred că există cineva care să nu poată fi înlocuit. Oricine poate să fie înlocuit. Sigur, e legat de branding, de faptul că am fost aici din prima zi. Dar nu sunt atât de narcisistă încât să spun că nu ar mai putea altcineva să facă ce fac eu.

Dacă te iubești cu cineva atâția ani, e greu să fii înlocuit. E ceva legat de o emoție, de o legătură foarte puternică, de o obișnuință. S-ar putea să fie oameni din familia ta pe care nu-i vezi atât de des pe cât te «vezi» cu mine”, a spus Andreea Esca.

Nici familia nu-i cunoaște salariul Andreei Esca

Fiica prezentatoarei, Alexia Eram a dezvăluit că nu a fost niciodată informată despre salariul mamei sale, iar ea, la rândul său, nu a vrut să pună presiune.

„Nici eu nu îl știu, mă jur! Vă jur, nu mi-l spune, pentru că poate crede că dacă mi l-ar spune, aș scăpa informația. Mă jur că eu nu îl știu! Eu chiar nu știu!

De vreo doi ani și jumătate, aproape trei ani, îmi câștig singură banii, ca să înțeleagă toată lumea. Normal că mama e foarte mândră și nici nu-i cer bani, chiar dacă aș avea nevoie. Și ea se comportă cu mine ca și cum aș fi și eu un om matur!”, a declarat Alexia Eram.