Nico a avut o plină de . Ea a ajutat la creșterea celor trei frați mai mici într-o familie numeroasă. Iată ce a povestit aceasta!

„Am fost un copil cu responsabilități”

„Am fost un copil cu responsabilități, fiind cea mai mare dintre cei patru frați. Am fost întotdeauna lângă ei și, cum se întâmpla în toate familiile din perioada respectivă, ne creșteam unii pe ceilalți. Însă, în casa noastră era armonie”, a povestit Nico, pentru Viva.

„Tatăl meu era singurul care lucra pentru a ne întreține pe noi și pe mama noastră și am avut mereu strictul necesar. Cred că acestea sunt cele mai de preț amintiri din perioada respectivă”, a adăugat.

Despre lipsurile materiale

Cu toate că a avut o copilărie cu lipsuri materiale, Nico spune că nu este sigură dacă a fost marcată de acest aspect.

„Pot să spun că nu a fost ușor, dar nu știu dacă lipsurile materiale m-au marcat sau nu. Pot să spun doar că sunt foarte generoasă, atât cu cei din familia mea, cu prietenii, colegii, cât și cu cei pe care îi cunosc. Îmi place să ofer și mă bucur că nu m-am schimbat din acest punct de vedere, odată cu celebritatea”, a mai spus cântăreața.

Viața cu trei frați mai mici

„Este frumos. De exemplu, sărbătorile sunt foarte frumoase atunci când este toată familia acasă”,a spus Nico.

„Ne ajutăm în continuare unul pe celălalt, suntem uniți în continuare și mă bucur nespus pentru toate acestea”, a adăugat.

„Nu aș schimba nimic”

Cu toate că a avut parte de provocări de-a lungul timpului, Nico mărturisește că nu ar schimba nimic.

„Nu aș schimba nimic. Cred foarte mult în destin. Consider că fiecare avem un parcurs de la care nu ne putem abate. Sunt mulțumită de tot ce am realizat și sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit”, a spus aceasta.