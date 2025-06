Nicola, reacție dură, în urma criticilor Ralucăi Bădulescu: „Poți să deranjezi frustrați”

a reacționat dur, în urma criticilor venite din partea . Jurata „Bravo ai stil” a tranșat ținuta pe care cântăreța a purtat-o în cadrul unui eveniment cu tematică „DISCO”, iar aceasta i-a dat replica, chiar din stația de metrou.

Bocancii purtați de Nicola, în combinație cu o rochie albă și o jachetă albastră nu au mulțumit-o deloc pe „regina regească”, ba din contră, au făcut-o să „taie în carne vie”.

Nicola, reacție pentru Raluca Bădulescu

Nicola a spus lucrurilor pe nume, însă fără a-i rosti numele Ralucăi Bădulescu.

„Bă, m-a comentat una că cică de ce mi-am pus bocancii aia albi. S-a luat și de rochia mea, aia de prințesică (…) Rochia aia e superbă (…) Și fiți atenți că mi-am făcut unghiile și moare dacă vede unghiile astea (…) Nu mi-am imaginat că pot să deranjez cu atitudinea de veselie. Vă dați seama? Cum poți să deranjezi? Poți să deranjezi frustrați, un nefericit, un lipsit din viață în el. Vă deranjează atitudinea mea de veselie, de live your life (n.r. trăiește-ți viața)”, a declarat Nicola, pe contul său de

Nicola: „Eu merg cu metroul, nu am figuri”

Mai mult decât atât, nu doar ținuta „nefericită” a nemulțumit-o pe Raluca Bădulescu, ci și look-ul neconformist pe care îl are cântăreața. Șuvițele roz din părul artistei nu au fost pe placul Ralucăi.

„A, și da, am șuvițe roz în păr. Nu am voie, nu am voie să am șuvițe roz în păr. Îmi fac tot părul roz atunci. Eu sunt happy. Am chef de viață, eu merg cu metroul, nu am figuri, îmi place să stau printre lume, cu lumea, îmi place să fiu normală”, a mai spus cântăreața.