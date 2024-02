Nicolas Cage despre împlinirea recentă a 60 de ani: „Vreau să petrec mai mult timp cu fiica mea”

, spune că se află într-un moment „special” din viața lui, după ce și-a sărbătorit ziua de naștere pe 7 ianuarie, în aceeași zi în care a fost ceremonia de decernare a Globurilor de Aur din 2024.

Actorul și-a sărbătorit ziua de naștere pe 7 ianuarie

„Sunt foarte recunoscător că am împlinit 60 de ani și sunt încă aici și fac genul de filme pe care vreau să le fac”, spune Cage. „Că am fost în viață suficient de mult ca să jos în Pig și în Dream Scenario și în Renfield… Așa că mă simt binecuvântat.”

„Mă văd ca un elev al show-ului”, spune Cage. „Deci, pentru că sunt un elev, vreau să învăț altceva… Cred că voi încerca diferite formate. S-ar putea să încerc televiziunea, s-ar putea să încerc scena, o să vedem ce se întâmplă”, continuă el.

Comentariile sale despre schimbarea „formatului” vin după ce a spus că ar putea să mai renunțe la câteva roluri din filme după ce împlinește 60 de ani.

Actorul este bine cunoscut pentru numărul de filme pe care le-a făcut de-a lungul anilor, obținând 116 de roluri de la primul sa apariție în filmul de televiziune din 1981 The Best of Times, conform IMDb.

„Vreau să petrec mai mult timp cu fiica mea. Fac bilanțul a ceea ce este cu adevărat important. Poate că nu voi mai face atâtea filme”, a adăugat Cage la acea vreme publicației.

pe August Francesca Coppola Cage, născută pe 7 septembrie 2022. Fetița este primul copil al lui Shibata și al treilea al lui Cage, al mai are doi fii, pe Kal-El, în vârstă de 18 ani, și pe Weston, în vârstă de 33 de ani, din relații anterioare.