Nicoleta Luciu, despre copiii ei: „Mă susțin. Mă și critică”. Ce spun cei mici despre podcast-ul acesteia

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 11:54
Sursa Foto: Facebook/ Nicoleta Luciu OFICIAL
Cuprins
  1. „Mă susțin. Mă și critică”
  2. „Asta te face să ajungi foarte bun”
  3. Despre tripleți

Nicoleta Luciu a revenit în atenția publicului cu podcast-ul  „MOM by Nicoleta Luciu”. Cei patru copii ai săi (Zsolt jr. şi tripleţii Kim, Karol şi Kevin) au crescut și se uită la ce postează mama lor. Uneori cu cuvinte de laudă, alteori cu critici. Iată ce spun Nicoleta Luciu!

„Mă susțin. Mă și critică”

„Copii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă. Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modeling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussines-ul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă”, a mărturisit Nicoleta Luciu, conform Click.

„Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca!”, a adăugat.

„Asta te face să ajungi foarte bun”

„În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: «Bravo! Felicitări!». Zic: «Hopa!»”, a spus Nicoleta.

„Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun”, a mai spus ea.

Despre tripleți

„Sunt foarte haioşi, fiecare are altă personalitate şi şefa şefelor este Kim. Eu când plec de-acasă îi spun: >. Şi n-au ce face… ”, a spus Nicoleta, despre copii.

„Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu aibă telefonul o săptămână, le iau telefoanele o săptămână. >, >. După aia nu-i mai iau de-acolo: > Kevin, de exemplu, e pasionat de animale, de tot ce e în aer, pe pământ şi în apă, e enciclopedie”, a adăugat.

Pe de altă parte, „Karol, e cu arta, îi place mult să cânte, cântă fain. Dar acolo în zonă se fac mai mult sporturile: hochei, patinaj… Kim a făcut 8 ani de patinaj şi acum face schi, care l-a văzut pe Karol că s-a lăsat de hochei, de doi tot la văzut la concursuri că primeşte premii(…)”, a spus Luciu.

