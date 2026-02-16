B1 Inregistrari!
Nicoleta Luciu, mărturisiri despre sarcinile pierdute: „A doua oară am zis că o să fac tripleți. A fost o conexiune cu Universul, ca o rugăciune. Și s-a întâmplat”

Traian Avarvarei
16 feb. 2026, 13:29
Nicoleta Luciu. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo și Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. Nicoleta Luciu a pierdut două sarcini: Am făcut depresie
  2. Nicoleta Luciu a renunțat o vreme la carieră de dragul copiilor

Nicoleta Luciu (45 de ani) a vorbit despre cele două sarcini pe care le-a pierdut și trauma emoțională ce a urmat.

Nicoleta Luciu a pierdut două sarcini: Am făcut depresie

„Prima sarcină când am pierdut-o, am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copii acasă de care trebuia să am grijă, dar mai aveam momente când mă duceam în baie și plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. Erau mama, soacra mea, bărbatul meu, când venea în weekenduri… Și când știam că toată lumea s-a culcat, mă duceam să fac duș. Atâta plângeam, în duș, atunci a fost greu.

Pe urmă am rămas din nou însărcinată, m-am bucurat tare mult, nu i-am zis soțului. Aveam nouă sau 10 săptămâni și s-a oprit. Era transpirată ginecologa și zice: ”Nu mai are activitate cardiacă”. Mi-a făcut anestezie generală și înainte să adorm total, am zis ”data viitoare când o să mă pui aici, o să fac tripleți”. Dorințele se îndeplinesc nu atunci când ești cu îndârjire, ci când o spui ca un copil. Momentele acelea, înainte să adorm total, a fost o conexiune cu Universul. A fost ca o rugăciune. Și s-a întâmplat!”, a povestit Nicoleta Luciu, potrivit Libertatea.

Nicoleta Luciu a renunțat o vreme la carieră de dragul copiilor

Vedeta și soțul ei, Zsolt Csergo, au acum patru copii: Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin.

Nicoleta a mai spus că o vreme a renunțat la carieră pentru a avea grijă de copii.

„Mi s-a părut așa că am reînviat. În sensul că lucrul ăsta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul că să merg să îmi cresc copiii. Pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă!”, a mai susținut Nicoleta Luciu.

