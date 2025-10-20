Nicoleta Luciu, mamă a patru copii, arată senzațional la 45 de ani. Ea a dominat mult timp topul celor mai frumoase femei din România, impresionând inclusiv prin bustul generos. Vedeta a trecut prin trei operații la nivelul sânilor, iar acum spune că sunt naturali.

Ce operații și-a făcut Nicoleta Luciu

Fosta miss România a avut implant cu silicon, apoi și-a micșorat sânii, iar acum spune că e naturală 100%.

„Am fost în Turcia și mi-am micșorat sânii de la 560 la 340, iar acum șase ani, am scos total silicoanele. De atunci nu mi-am mai făcut nimic, Acum am sânii naturali”, a mărturisit Nicoleta Luciu, pentru .

În vară, vedeta a trecut și printr-o , menită să-i corecteze unele mici imperfecțiuni la nivelul nasului.

„A vrut să-și corecteze nasul. Atunci când râdea, Nicoleta a observat că nasul ei cobora inestetic, alungindu-i trăsăturile”, au dezvăluit surse din apropierea ei.

Vezi această postare pe Instagram

Ce sacrificii face Nicoleta Luciu pentru a-și menține silueta

După ce s-a retras ani buni din lumina reflectoarelor pentru a-și crește cei patru copii, Nicoleta Luciu a revenit cu un podcast dedicat mamelor și mai multe . Ea s-a îngrijit de aspectul ei fizic și a depus mari eforturi pentru a reveni la silueta ce a consacrat-o.

După ce cântarul i-a arătat 71 de kilograme, ea a realizat că trebuie să își schimbe stilul de viață. Așa că a optat pentru o dietă hipocalorică.

„La o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. (…) Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mărturisit aceasta, subliniind că echilibrul și disciplina sunt esențiale”, Nicoleta Luciu.

În prezent are două mese pe zi, de regulă rawvegane, iar seara mănâncă un baton cu ceai verde. „Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia”, a precizat Nicoleta Luciu.