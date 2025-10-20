B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)

Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)

Traian Avarvarei
20 oct. 2025, 11:33
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat...” (FOTO)
Nicoleta Luciu spune că și-a scos silicoanele și acum are sânii naturali 100%. Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. Ce operații și-a făcut Nicoleta Luciu
  2. Ce sacrificii face Nicoleta Luciu pentru a-și menține silueta

Nicoleta Luciu, mamă a patru copii, arată senzațional la 45 de ani. Ea a dominat mult timp topul celor mai frumoase femei din România, impresionând inclusiv prin bustul generos. Vedeta a trecut prin trei operații la nivelul sânilor, iar acum spune că sunt naturali.

Ce operații și-a făcut Nicoleta Luciu

Fosta miss România a avut implant cu silicon, apoi și-a micșorat sânii, iar acum spune că e naturală 100%.

„Am fost în Turcia și mi-am micșorat sânii de la 560 la 340, iar acum șase ani, am scos total silicoanele. De atunci nu mi-am mai făcut nimic, Acum am sânii naturali”, a mărturisit Nicoleta Luciu, pentru CanCan.

În vară, vedeta a trecut și printr-o rinoplastie non-chirurgicală, menită să-i corecteze unele mici imperfecțiuni la nivelul nasului.

„A vrut să-și corecteze nasul. Atunci când râdea, Nicoleta a observat că nasul ei cobora inestetic, alungindu-i trăsăturile”, au dezvăluit surse din apropierea ei.

Ce sacrificii face Nicoleta Luciu pentru a-și menține silueta

După ce s-a retras ani buni din lumina reflectoarelor pentru a-și crește cei patru copii, Nicoleta Luciu a revenit cu un podcast dedicat mamelor și mai multe proiecte. Ea s-a îngrijit de aspectul ei fizic și a depus mari eforturi pentru a reveni la silueta ce a consacrat-o.

După ce cântarul i-a arătat 71 de kilograme, ea a realizat că trebuie să își schimbe stilul de viață. Așa că a optat pentru o dietă hipocalorică.

„La o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. (…) Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mărturisit aceasta, subliniind că echilibrul și disciplina sunt esențiale”, a explicat Nicoleta Luciu.

În prezent are două mese pe zi, de regulă rawvegane, iar seara mănâncă un baton cu ceai verde. „Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia”, a precizat Nicoleta Luciu.

Tags:
Citește și...
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
Monden
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Monden
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Monden
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Monden
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Monden
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
Monden
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
Monden
De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
Monden
Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă
Monden
Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă
Ultima oră
11:28 - Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
11:10 - Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?
10:58 - Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
10:49 - Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
10:35 - Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
10:17 - Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
09:51 - Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
09:49 - Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
09:39 - Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
09:23 - Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”