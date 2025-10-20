Nicoleta Luciu, mamă a patru copii, arată senzațional la 45 de ani. Ea a dominat mult timp topul celor mai frumoase femei din România, impresionând inclusiv prin bustul generos. Vedeta a trecut prin trei operații la nivelul sânilor, iar acum spune că sunt naturali.
Fosta miss România a avut implant cu silicon, apoi și-a micșorat sânii, iar acum spune că e naturală 100%.
„Am fost în Turcia și mi-am micșorat sânii de la 560 la 340, iar acum șase ani, am scos total silicoanele. De atunci nu mi-am mai făcut nimic, Acum am sânii naturali”, a mărturisit Nicoleta Luciu, pentru CanCan.
În vară, vedeta a trecut și printr-o rinoplastie non-chirurgicală, menită să-i corecteze unele mici imperfecțiuni la nivelul nasului.
„A vrut să-și corecteze nasul. Atunci când râdea, Nicoleta a observat că nasul ei cobora inestetic, alungindu-i trăsăturile”, au dezvăluit surse din apropierea ei.
După ce s-a retras ani buni din lumina reflectoarelor pentru a-și crește cei patru copii, Nicoleta Luciu a revenit cu un podcast dedicat mamelor și mai multe proiecte. Ea s-a îngrijit de aspectul ei fizic și a depus mari eforturi pentru a reveni la silueta ce a consacrat-o.
După ce cântarul i-a arătat 71 de kilograme, ea a realizat că trebuie să își schimbe stilul de viață. Așa că a optat pentru o dietă hipocalorică.
„La o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. (…) Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mărturisit aceasta, subliniind că echilibrul și disciplina sunt esențiale”, a explicat Nicoleta Luciu.
În prezent are două mese pe zi, de regulă rawvegane, iar seara mănâncă un baton cu ceai verde. „Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia”, a precizat Nicoleta Luciu.
