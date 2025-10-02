B1 Inregistrari!
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare"

Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 11:09
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Sursa Foto: Facebook/ Nicoleta Luciu OFICIAL
Cuprins
  1. Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească
  2. Ce dietă urmează vedeta acum
  3. Cum se simte Nicoleta Luciu după această schimbare

Nicoleta Luciu a slăbit și și-a recăpătat silueta de altădată. Vedeta dovedește că voința și perseverența pot aduce rezultate impresionante. La 45 de ani, după o perioadă în care și-a concentrat atenția pe familie și pe creșterea celor patru copii, aceasta a trecut printr-o schimbare vizibilă. A dat jos 12 kilograme, și-a redobândit eleganța fizică și a revenit cu forțe noi în lumina reflectoarelor.

Sursa Foto: Instagram – nicoletaluciuofficial

Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească

Transformarea Nicoletei Luciu nu a venit peste noapte, ci a fost rezultatul unei decizii ferme și al unui program bine stabilit. După ce cântarul i-a arătat 71 de kilograme, vedeta a realizat că este momentul să își schimbe stilul de viață. A optat pentru o dietă hipocalorică, bazată pe mese mici și atent controlate, în care a inclus multe fructe proaspete și alimente cu un aport caloric redus.  

„La o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. (…) Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mărturisit aceasta, subliniind că echilibrul și disciplina sunt esențiale.

Ce dietă urmează vedeta acum

Vedeta spune că are două mese pe zi, de regulă rawvegane, iar seara mănâncă un baton cu ceai verde, secretul pe care îl folosește din tinerețe. „Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia”, a spus ea, potrivit click.ro.

Cum se simte Nicoleta Luciu după această schimbare

După transformarea fizică, vedeta a apărut marți seara la un eveniment monden, impresionând prin siluetă și eleganță. Nicoleta Luciu a slăbit, dar nu se oprește aici. Ea își dorește să mai dea jos încă 5 kilograme pentru a ajunge la greutatea din tinerețe.

