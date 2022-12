Nicoleta Luciu și-a iertat tatăl și l-a invitat să petreacă sărbătorile de iarnă împreună la Miercurea-Ciuc: „Sunt bine, sănătos și bucuros, în același timp”

Nicoleta Luciu s-a împăcat cu tatăl ei și vor petrece sărbătorile de iarnă împreună.

Vedeta a povestit de mai multe ori despre relația tensionată dintre ea și tatăl ei, Ion Luciu, susținând că a avut o copilărie dureroasă din cauza consumului de alcool al părintelui ei.

Nicoleta Luciu, copilărie dureroasă din cauza consumului de alcool al tatălui ei

Actrița Nicoleta Luciu a povestit în repetate rânduri despre , Ion Luciu, Aeasta a susținut că a avut o copilărie dureroasă din cauza dependenței de alcool a părintelui ei.

La vârsta de 15 ani, aceasta a fost nevoită să plece de acasă, pentru a își croi un drum nou. În schimb, acum Nicoleta Luciu și-a iertat tatăl și l-a invitat la Miercurea-Ciuc, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru a fi aproape de nepoții lui.

În urmă cu aproape 10 ani, Nicoleta Luciu a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice vieții de familie. Aceasta s-a mutat la Miercurea-Ciuc alături de soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii. Deși are o carieră strălucită în actorie și televiziune, primii ani din viață ai vedetei au fost marcați de momente dureroase.

În interviurile acordate de-a lungul timpului, aceasta a mărturisit că dependența de alcool a tatălui ei i-a afectat profund anii copilăriei. Vedeta a mărturisind că nu a simțit niciodată dragostea paternă, căci Ion Luciu a căzut, încă din anii tinereții, în patima alcoolului.

În prezent, Ion Luciu locuiește în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași. În urmă cu câțiva ani, aceasta a renunțat la agitația din Capitală și s-a mutat la casa părintească. Bărbatul este, în continuare, sprijinit financiar de cele două fiice, Nicoleta și Iuliana, dar și de fratele acestora, care locuiește în Germania.

Nicoleta Luciu și-a iertat tatăl și l-a invitat să petreacă sărbătorile împreună

Înainte de sărbătorile de iarnă, Nicoleta Luciu a hotărât să facă pace cu cei dragi, așa că și-a iertat tatăl și l-a chemat la Miercurea-Ciuc. Aceștia vor petrece Crăciunul împreună, iar Ion Luciu acest moment. Se pare că bărbatul le-a pregătit cadouri celor trei nepoți, pe care nu i-a văzut de aproximativ trei ani.

„Sunt bine, sănătos și bucuros, în același timp. De Sărbători, o să mă duc la Nicoleta la Miercurea – Ciuc, să fim cu toții acolo. Nepoțeilor le-am pregătit deja jucăriile de la Moș Crăciun. O să fie frumos. Fetele mă ajută și cu bani! Însă, nu mi-am mai văzut cei patru nepoței de trei ani, eu nu prea sunt cu drumurile lungi, până la Miercurea Ciuc, unde s-a mutat Nicoleta”, a declarat Ion Luciu, scrie .

Într-un interviu mai vechi, Nicoleta Luciu susținea că dependența de alcool a tatălui a distanțat-o de acesta. Cu toate acestea, fosta asistentă TV a continuat să-l susțină financiar, mărturisind că, atunci când nu consumă alcool, este un părinte extraordinar.

„Tatăl meu bea de 30 de ani, dar am încercat să uit. De la 15 ani, am încercat să îmi umplu timpul. Am plecat să muncesc, să învăţ. El locuieşte în apartamentul familiei, unde am stat eu cu fraţii mei şi cu mama mea. Când e treaz, el e un om de nota 10.Îi plătim întreţinerea, îi luăm medicamente, îi mai ducem şi pachete, dar nu-i dăm bani”, spunea Nicoleta Luciu, în urmă cu ceva timp.