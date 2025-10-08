B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Nicolle Fota, după despărțirea de Cătălin Botezatu: „Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele”

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 15:17
Sursă foto: Intagram/ @nicollefota
Cuprins
  1. Ce urmează pentru Nicolle
  2. În ce relații a rămas cu Botezatu
  3. Cătălin Botezatu, despre relații

Nicolle Fota urmează să plece la Milano pentru o carieră în străinătate, după despărțirea de Cătălin Botezatu.

Ce urmează pentru Nicolle

Modelul vrea să se stabilească în străinătate și să își creeze o carieră de succes acolo.

„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. E mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a mărturisit Nicole, pentru spynews.ro.

În ce relații a rămas cu Botezatu

Relația celor doi s-a terminat, însă încă păstrează legătura. Modelul mărturisește că mai acceptă sfaturi de la designerul de modă, însă alegerile ei îi aparțin.

„Noi am rămas într-o relație foarte ok. Ne respectăm. Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele. Rareori sunt influențată îndeajuns de mult încât să îmi schimb planurile. Nu i-am cerut o părere. Nu am vorbit despre asta, dar anticipez un răspuns pozitiv”, a spus aceasta.

Cătălin Botezatu, despre relații

Designerul de modă a vorbit, într-un interviu din trecut, despre relațiile sale. El a mărturisit că nu o să fie niciodată singur.

„Știu că am fost catalogat pentru escapadele și iubitele mele foarte tinere, dar, pe de altă parte, ador să stau de vorbă cu cineva, ador să îmi petrec timpul cu cineva vorbind despre istorie, filosofie, cărți pe care le-am citit. Repet, în ziua de astăzi nu prea se mai întâmplă. De câteva luni vorbesc câte 3-4 ore până la 5 dimineața cu respectiva persoană, nimic frivol, nimic vulgar, nimic cu tentă sexuală. Îmi dau seama că poți să te simți bine, poți să iubești, poți să faci un anumit tip de sex, ca să îi spunem așa, altfel, intelectual”, a declarat el, conform Click.

„Nu cred că știți. Altă întrebare! (n.r. cine e persoana specială din viața lui) Sunt un tip dual, sunt Săgetător, îmi place să iubesc intens și atât. Nu sunt singur, normal! Niciodată nu o să fiu singur. În primul rând am foarte mulți prieteni. Atunci când ai prieteni, nu ești singur! Dacă te referi la relație, întotdeauna am gate-urile deschise, așa că poftiți!”, a mai spus Botezatu.

