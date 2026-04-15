Nicu Grigore, operat după „Survivor România". Ce i s-a întâmplat la genunchi

15 apr. 2026, 13:07
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la Survivor şi când a plecat Nicu Grigore
  2. De ce a fost necesară intervenţia chirurgicală şi unde a avut loc
  3. Ce au declarat Bella Santiago şi Nicu Grigore?

După aproape două luni petrecute în competiția „Survivor România”, concurentul Nicu Grigore a părăsit show-ul la începutul lunii martie din cauza unor probleme de sănătate provocate de o accidentare la picior. Acesta a fost internat la o clinică din Viena și a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchi, iar partenera sa, Bella Santiago, a fost alături de el pe tot parcursul procesului.

Ce s-a întâmplat la Survivor şi când a plecat Nicu Grigore

După aproape două luni petrecute în competiția „Survivor România”, Nicu Grigore a fost nevoit să părăsească show-ul la începutul lunii martie, din cauza unor probleme de sănătate care s-au agravat în urma unei accidentări la picior. Accidentarea a afectat grav zona genunchiului. Acesta și-a rupt ligamentele în urma incidentului suferit în competiție, scrie Cancan.

După eliminare, Nicu Grigore și-a luat rămas bun de la colegii de echipă și s-a întors în România, unde a continuat investigațiile medicale necesare pentru a stabili pașii de recuperare.

De ce a fost necesară intervenţia chirurgicală şi unde a avut loc

În urma mai multor controale de specialitate, medicii au decis că este necesară o intervenție chirurgicală la genunchi. Nicu Grigore a fost internat la o clinică din Viena, unde a fost supus recent operației recomandate de specialiști.

Decizia de a merge la Viena a venit după recomandări ale unor apropiați. Bella Santiago a precizat că au ales un medic cu multă experiență din străinătate, care a mai tratat sportivi de performanță și numeroși fotbaliști.

Ce au declarat Bella Santiago şi Nicu Grigore?

Pe tot parcursul acestei perioade dificile, alături de el s-a aflat constant partenera sa, Bella Santiago, care i-a oferit sprijin moral și a fost prezentă la fiecare pas important. Bella a făcut declarații publice pentru a clarifica gravitatea situației și a atras atenția asupra faptului că, în spatele imaginilor din competiție, se află oameni reali, cu suferințe și limite fizice.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță. Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece. Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago, pe rețelele de socializare.

