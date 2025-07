Nicu Paleru a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite, chiar și după 15 ani de relație: „Cântă soția în casă”

are o căsnicie de succes cu soția sa, cei doi fiind la fel de fericiți ca în prima zi de relație. Sunt de 15 ani împreună și deși este o diferență de vârstă de 11 ani între ei, acest lucru nu le-a pus probleme până acum.

Ba mai mult, a mărturisit cum reușește să nu o supere pe soție, pentru că știe că aceasta este cheia unei căsnicii fericite.

Nicu Paleru și soția lui, un parteneriat de succes

Artistul a mărturisit cât îi este de recunoscător partenerei sale. Acesta a declarat că, de când a intrat Cristina în viața lui, el nu mai are nicio grijă. Femeia se ocupă de tot și face față cu brio.

„Nu cred că e vreun secret. Eu sunt un pic mai leneș de fel. Prefer să stau mai mult și să lenevesc, și am noroc cu soția mea că se ocupă de toate. Ea este mai….Da, mai bătăioasă și mai activă. Și ea face tot.

Da. Ea e managera șefă, e tot ce trebuie. Ea știe și cum să repari prin casă. Bine, asta să repari o chiuvetă cred că știu și eu, dar cu reparatul centralei nu mă pricep. S-a oprit curentul acum câteva zile și la ora două noaptea m-am dus peste ea: ‘Nevastă, trezește-te că nu mai avem curent’. S-a enervat, s-a supărat, dar a coborât să vadă ce este. Atunci am aflat că noi avem trei panouri electrice. Îți mulțumesc, nevastă pentru că te ocupi și ai grijă de noi. Da. Cântă soția în casă, o las pe ea. Eu am destul de cântat. Am cântat toată viața mea la nunți. Eu preferă să cânt la evenimente, în continuare, și acasă o las pe ea”, a povestit Nicu Paleru, conform viva.

Nicu Paleru: „Este îngerul meu păzitor”

Nicu a explicat și cum stă situația, când vine vorba de ieșit în oraș cu băieții. Dacă aceasta nu îi permite să petreacă timp cu persoane din exteriorul familiei, atunci el nu petrece.

„E și îngerul păzitor, este și șefă… ‘Te duci la pește?’ ‘Nu’ Vrei să te duci la pește?’ ‘Da, nevastă’ ‘Nu, nu te duci. Stai cu mine acasă’ Și nu mă duc. Asta e! Ce să fac? Sunt și din acestea mai rele printre ele. Adică, vreau să mă mai duc și eu cu băieții la o bere, nu se poate. ‘Stai cu mine, nu te duci’. Vreau în Deltă… ‘Păi, nu îți ajunge o zi?’ Asta e! Încă o dată, îi mulțumesc pentru tot”,a adăugat Nicu Paleru.