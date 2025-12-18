Nidia Moculescu trăiește cea mai grea perioadă din viața ei, după dispariția tatălui său. Marele compozitor s-a stins în urmă cu o lună și a lăsat în urmă un gol uriaș și o durere care nu se vindecă ușor. Totuși, după toată această suferință, aceasta spune că a primit un semn divin. A fost un mesaj emoționant care i-a adus puțină liniște.

Care este semnul primit de Nidia Moculescu de la tatăl său

Horia Moculescu , la vârsta de 88 de ani, iar dispariția lui a cutremurat lumea artistică. A lăsat în urmă o moștenire muzicală imensă și o comunitate întreagă îndurerată. În ultimii ani s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, însă a rămas demn, discret și puternic până în ultima clipă.

Pentru cei dragi, însă, durerea este încă uriașă. Fiica sa trăiește și acum sub , chiar și la o lună după dispariția tatălui ei. Rănile sufletești nu s-au vindecat, iar lipsa lui se simte în fiecare zi. Nidia Moculescu a făcut mărturisiri și a povestit că l-a visat recent pe cel care i-a fost sprijin și lumină. Visul a fost atât de clar și plin de semnificație, încât ea îl privește ca pe un semn care îi aduce alinare.

„L-am visat pe tata, da, l-am visat. Nu mi-a transmis nimic în vis, doar l-am văzut mergând spre lumină. Am interpretat asta ca fiind un semn de bine” a spus ea, potrivit cancan.ro.

Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu

Octavian Ursulescu a dezvăluit care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Acum, misiunea de a duce la îndeplinire acest gând al marelui artist îi revine Nidiei, singura lui fiică.

„Cum acum 2 ani a cucerit premiul I și premiul UCMR la prima și ultima sa participare la festivalul național al romanței „Crizantema de aur” de la Târgoviște cu o piesă cântată de Aurelian Temișan, „Anii mei”, aștepta cu nerăbdare spectacolul acestuia de la din 19 noiembrie, „Anii mei – toamnă moculesciană”, a povestit pentru Click!.

„Dorea din tot sufletul să-și lanseze acolo cea de-a doua carte autobiografică, „Aș mai avea ceva de spus”, pe care aceeași Editură Muzicală a UCMR a scos-o de sub tipar luni, 10 noiembrie, și pe care n-a mai apucat s-o vadă, dar pe care cu siguranță fiica sa Nidia o va dedica la acel concert. Iar Horia, dragul nostru Horia, o va citi Acolo Sus, în Ceruri…”, a adăugat acesta.