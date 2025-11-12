B1 Inregistrari!
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn"

Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”

12 nov. 2025, 17:00
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
Sursă foto: Facebook/ @nidia moculescu
  1. Nidia, strigăt de durere după ce Horia Moculescu s-a stins din viață
  2. Ce îi cere Nidia lui Horia Moculescu, acum că a trecut în neființă

Lumea artistică românească este în doliu. Celebrul compozitor, pianist și om de televiziune Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Artistul era internat în spital de mai multe zile, fiind în comă. Vestea tragică a fost confirmată, iar fiica lui Horia Moculescu, Nidia, a transmis un mesaj sfâșietor despre pierderea părintelui său. 

Nidia, strigăt de durere după ce Horia Moculescu s-a stins din viață

Imediat după anunțul decesului, fiica artistului, Nidia, a transmis un mesaj plin de suferință. Ea și-a exprimat durerea imensă și șocul provocat de pierderea părintelui său. Nidia îl descria pe Horia Moculescu drept „zâmbetul ei” și spunea că nu știe cum va reuși să trăiască fără el. Într-un strigăt de disperare, Nidia a publicat un text emoționant pe rețelele sociale, mărturisind că se simte frântă și sufocată de durere.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi tăticule o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.

Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta…. M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol”, a scris Nidia Moculescu pe un grup de prieteni.

Ce îi cere Nidia lui Horia Moculescu, acum că a trecut în neființă

În finalul mesajului, Nidia l-a comparat pe tatăl său cu un stejar, simbol al puterii și protecției, iar pe ea, cu o fiică care se prăbușește odată cu falnicul arbore. Ea i-a cerut tatălui un semn care să o ajute să facă față suferinței enorme pe care i-a provocat-o pierderea lui.

„Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn. Da-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinulul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns…Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei”, a conchis Nidia.

