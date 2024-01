Nikita, bătută cu bestialitate în Centrul Vechi din București / Cum se simte blondina după incident: „M-au lăsat fără telefon”

Nikita a avut parte, acum două zile, de o adevărată tragedie, . Ea urma să se plimbe cu un grup format din mai mulți bărbați pe străzile din Centrul Vechi, însă ce a urmat a fost de-a dreptul halucinant. Mihaela Ispas a fost atacată și bătută crunt de un grup de bărbați, iar acum, la două zile distanță de la tragedie, este imobilizată la pat.

Nikita, plimbare transformată într-o tragedie, în Centrul Vechi din Capitală

Nikita a fost bătută marți, 16 ianuarie 2024, de un grup format din mai mulți bărbați în Centrul Vechi din București. Ceea ce ar fi trebuit să fie o plimbare liniștită alături de Alexandru Tudor, unul dintre cei mai buni prieteni de-ai ei, s-a transformat într-o aventură ca în filmele de acțiune, după ce femeia a fost întrebată dacă ea este Nikita, iar apoi a fost bătută cu pumnii și picioarele.

„Am avut o întâlnire cu un prieten care a abia a venit din Franța, să-mi compună niște piese, și m-am întâlnit cu el în Centru Vechi. La un moment dat am vrut să merg la mașină, iar atunci un grup de băieți a început să ne taie calea. Mi-au zis că ‘Băi, Nikito, tu ești’ și după m-am trezit cu pumni în față, în cap, în spate, m-a pus jos. După l-au luat pe tovarășul ăsta al meu, l-au umplut de sânge. M-au lăsat fără telefon, iar pe prietenul meu fără bani”, a povestit Nikita.

Care este starea de sănătate a Mihaelei Ispas după incidentul din Centrul Vechi

Nikita și Alexandru Tudor au fost bătuți cu pumnii și picioarele în Centrul Vechi din București, motiv pentru care au ajuns de urgență la spital. Nu de mult, în cadrul unui interviu, Nikita a dezvăluit este imobilizată la pat, nu se poate deplasa și are nevoie de spitalizare. Ea refuză, însă, să meargă la spital, pentru că se teme să nu intre în contact cu alți pacienți bolnavi.

„Nu putem să mergem la INML. Pentru că nu pot să mă mișc din pat. A venit salvarea la mine aseară. Cum să merg la INML, dacă eu nu pot să merg. Și eu merg cu el (n.r. cu Alexandru), împreună vom merge. Avem nevoie de spitalizare. Numai că eu nu pot să stau internată în spital lângă aceste persoane pentru că există foarte multe boli în ziua de astăzi și nu suport să stau internată, să mă uit la unul, la altul”, a mai spus Mihaela Ispas, potrivit .

După ce a fost bătută cu pumnii și picioarele, Nikita a fost lăsată și fără telefonul mobil, iar Alexandru fără banii din portofel. Cu această ocazie, femeia acuză autoritățile că nu își fac treaba corespunzător.

„E un haos total. Prietenii mei (n.r. o ajută), am prieteni, am vecini, prietenii mei de suflet, mai ales Alexandru are familia lui. Problema este că nu ne putem deplasa.(…) Mie mi-au furat telefonul, lui Alexandru banii. Poliția nu își face datoria.(…) De ce i-a lăsat liberi?(…) Cred că erau mână-n mână cu ei. Se și vedea. Am dovezi, am videoclip. Am filmat eu”, a mai spus ea.