dintre Oana Roman și sora ei continuă. Oana Roman le-a interzis Catincăi și fiicei ei, Calina, să îi mai folosească numele de familie. A făcut asta chiar prin intermediul unui avocat. Iar cele două au reacționat. Calina a spus că mama ei și Oana, chiar dacă sunt surori doar de mamă, trebuie să aibă o relație civilizată.

Cum a reacționat Calina la interdicția impusă de Oana Roman

„Asta mi se pare o răutate. Totuși suntem o familie, provenim dintr-o familie. Chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți. Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți, că de-asta am primit educația aia de care spune tot spune dânsa că a primit-o.

Eu cred, și mama, și toată lumea că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman”, a susținut Calina, în emisiunea „Express Talk: Aventura în Asia”.

Cum a reacționat Catinca la interdicția impusă de sora ei

Catinca a spus că i se pare un non-subiect și nici n-a deranjat-o atitudinea surorii ei.

„Nici nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare, mi se pare un non-subiect. Poate fi un nickname până la urma urmei. N-am făcut eu o obsesie din chestia asta, nu am folosit-o în vreun scop anume. Pur și simplu, la începuturi, toată lumea mă întreba de ce te cheamă Zilahy și nu te cheamă Roman, oriunde mergeam… Și mi-a spus mama: dar nu le mai da explicații, pune Roman și am terminat. Și acum la fel, se scrie în presă sau când merg la emisiuni, toată lumea îmi scrie așa.

Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să modific sau să atrag atenția oamenilor, pentru că nu mi s-a părut extraordinar de important", a susținut Catinca