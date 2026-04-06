Netflix va lansa în aprilie 2026 mai multe producții destinate abonaților, oferta incluzând și filme de ficțiune, care vor avea premiere pe tot parcursul lunii.

Noutățile Netflix pentru luna aprilie

propune mai multe premiere, pentru abonați, în aprilie. Netflix a pregătit o selecție variată de , care acoperă toate preferințele, de la documentare la ficțiune, de la thriller, la comedii.

Astfel, pe 3 aprilie, platforma a lansat dcumentarul care aduce în atenție cazul ciclistei Moriah Wilson. Sportiva a fost ucisă în circumstanțe care au șocat opinia publică. Iar la patru ani după tragedie, producția își propune să reconstitue evenimentele cu ajutorul martorilor și a înregistrărilor video. Filmul este bazat pe mărturiile apropiaților și pe imaginile reale surprinse de camerele poliției.

Documentarul a fost realizat de specialiști în reportaje sportive, iar acest lucru îi oferă un plus de autenticitate și tensiune. Imaginile obținute de la autoritățile care au investigat cazul contribuie la o atmosferă intensă, ținând publicul în fața ecranelor, până la final.

Deși povestea este cunoscută, filmul „The Truth and Tragedy of Moriah Wilson” menține suspansul până la final, când a fost identificat criminalul.

Povestea lui Noah Kahan: „Out of Body

Pe 13 aprilie 2026, va avea loc o altă Netflix. De această dată, Noah Kahan își va prezenta propria viață într-un documentar intim și sincer. Un film care urmărește atât întâmplările din perioada turneelor, cu toată agitația și momentele intense din acele zile, dar și perioadele de reapos, în care artistul încearcă să se regăsească.

Revenit în Vermont, locul care i-a inspirat multe piese, Noah Kahan vorbește despre succesul pe care îl cunoaște, dar și despre impactul acestuia asupra vieții sale. În documentarul „Noah Kahan: Out of Body” sunt abordate și problemele de sănătate mintală, cu care artistul s-a confruntat și despre care a vorbit deschis în ultimii ani.

Un alt documentar care va fi lansat zilele viitoare, pe 17 aprilie, este „A Gorilla Story: Told by David Attenborough”. Așa cum indică și numele filmul îl aduce în prim-plan pe David Attenborough într-o ipostază diferită. Naturalistul nu este doar vocea narativă, ci și protagonistul propriei povești. Producția urmărește relația sa cu o familie de gorile de-a lungul mai multor decenii.

Iubitorii genului vor avea ocazia să vadă imagini de arhivă care au fost completate de cadre recente. Toate acestea oferă o perspectivă nouă cu privire la evoluția acestor animale. Povestea scoate în evidență asemănările dintre oameni și gorile, dar și fragilitatea ecosistemelor în care acestea trăiesc.

Netflix vine și cu noi filme de ficțiune

Comedia „Roommates” va fi disponibilă pe platforma Netflix începând cu 17 aprilie. Sadie Sandler interpretează rolul unei studente aflate în primul an de facultate. Alături de Chloe East, personajul ei trece printr-o relație complicată de tip „frenemy”. Comedia analizează felul în care prietenia și rivalitatea se împletesc pe parcursul derulării evenimentelor.

Filmul pune personajele în situații situații stânjenitoare dar și în scene amuzante care se succed pe parcursul acțiunii. Distribuția reunește nume cunoscute din zona comediei, iar acest lucru face producția potrivită pentru cei care au nevoie de relazare.

„Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool”, va fi lansat pe 22 aprilie 2026. Este un documentar în care Lainey Wilson devine protagonista unui film despre ascensiunea sa în industria muzicală. Producția urmărește parcursul artistei, de la primele compoziții până la concerte sold-out. Publicul poate vedea culisele succesului, dar și provocările întâmpinate pe parcurs.

Finalul lunii vine cu thrillerul „Apex”

Finalul lunii la Netflix propune thrillerul „Apex”, care va fi lansat pe 24 aprilie 2026. producția îi are în distribuție pe Charlize Theron și oe Taron Egerton în rolurile principale. Filmul urmărește povestea unei alpiniste experimentate care devine ținta unui vânător sadic.

Astfel, ceea ce începe ca o aventură plăcută în natură se transformă rapid într-o luptă pentru supraviețuire. Pe parcursul a aproape două ore, abonații platformei vor urmări un duel tensionat, în care inteligența și instinctul devin esențiale.