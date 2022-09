Nu o să îţi vină să crezi ce studii are, de fapt, Diana Matei, solista tarafului Cleante: „Eu cred că nimic nu este întâmplător în viața asta”

Diana Matei este considerată o cântăreață versatilă, aceasta cântând atât muzică lăutărească, cât și de petrecere, jazz-manoush, ușoară și populară.

De curând, solista a fost invitată la podcastul Taclale unde a vorbit despre începuturile ei în muzică și cum și-a descoperit pasiunea de la o vârstă fragedă.

Ce studii are solista tarafului Cleante

La vârsta de 13 ani, Diana Matei a ajuns în București și „Dinu Lipatti”. Cântăreața a urmat Conservatorul, cu nota de admitere 10, dar în anii studenției a apărut în viața ei Marian Cleante cu al său celebru taraf, care i-a propus postul de vocal al trupei, potrivit cancan.ro.

Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat propunerea, dar a renunțat, pe moment, la Conservator. Următorii doi ani au fost nemaipomeniți pentru Diana în plan profesional, având parte de turnee internaționale de răsunet, pe aceeași scenă cu artiști renumiți, precum Demis Roussos, Boney M sau Gipsy Kings.

View this post on Instagram

După ce s-a întors în România, Diana Matei și-a reluat studiile la Conservator. Și-a dat doctoratul în muzică și (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică).

Artista a reușit să intre a patra la Facultatea de Teatru și Film, la clasa profesorului Adrian Titieni, și a fost prezentă în fiecare zi la cursuri.

„A fost o ambiție a mea. Am mers la această facultate, nu neapărat cu gândul la a deveni o actriță de succes. Pentru dezinvoltură, pentru oameni, pentru puterea mesajului. Eu nu cred în lucrurile făcute pe jumătate.

În orice domeniu, ca să reușești, trebuie să te implici total. Dacă eu m-aș fi dedicat muncii de actor, ar fi trebuit să las în plan secund muzica.

Plus că deja lucrurile mergeau în zona asta pentru mine, la nivel de performanță eram din ce în ce mai sus, evenimentele erau din ce în ce mai multe, nu aș fi putut să las Taraful Cleante ca să fac altceva”, a explicat Diana Matei.

View this post on Instagram

Diana Matei și-a adus aminte cum a decurs admiterea la UNATC

„Nu vrei să știi câtă dorință am avut să fac această facultate. Am învățat o lună și jumătate. N-am avut în plan să dau la Teatru, m-am decis la jumătatea lui august. Am învățat cu o viteză…

Dar nu am jucat niciodată, propriu-zis. Am luat un casting pentru un rol principal într-un film artistic, dar a venit pandemia și a căzut tot. Filmul a fost preluat apoi de Netflix”, a mai povestit solista.

Artista nu exclude ca pe viitor sau a cinematografiei.

„Eu am făcut această facultate la zi. Am intrat a patra din 300 de concurenți. Îți dai seama că undeva, în sufletul meu, există această dorință. Dar eu cred că nimic nu este întâmplător în viața asta.

Și, dacă îți este dat să se întâmple, se va întâmpla!”, a dezvăluit Diana în cadrul podcastului.