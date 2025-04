„Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine”. Ce spune Lora despre relația cu Dan Badea, la 11 ani de la divorț

și au în anul 2014, conform . Acum, 11 ani mai târziu, ea a vorbit despre relația pe care avut-o, dar și despre momentul în care au ieșit ținându-se de mână, după divorț.

„A fost pe bune”

„A fost pe bune totul. Noi am plecat la divorț de mână. (…) Nu a fost o strategie, strategie să ce? (…) A fost pe bune”, a spus Lora, în podcastul lui Bursucu, unde a fost invitată alături de soțul ei, Ghenu.

„Ei n-au dat cu noroi unul în altul, așa știu”, a completat soțul artistei. „El a dat cu noroi în privat”, a adăugat Lora. „N-a fost circ și panaramă. Chiar n-a fost”, a mai spus Ghenu.

Lora a mărturisit că a încercat să rămână în relații bune cu Dan Badea, însă nu a reușit.

„Nu, ne-am spus niște lucruri. El ar fi vrut cu emisiuni, pe vremea aia, să mergem că se câștiga. Avea altă mentalitate. Am ajuns la un consens. Chiar așa era. Am vrut să fie ok. Ideea era să rămânem prieteni. Eu așa am crezut”, a spus aceasta.

Lora a mai declarat că pentru ea era suficient să existe respect, după divorț.

„Adică da, ne respectăm, pentru mine era suficient. Sunt oameni care-și cresc copiii într-un respect… Sunt foarte multe persoane care sunt un exemplu de bun-simț și educație. La noi a fost de comun acord. Era clar, era evident că nu funcționează. Nu poți, printr-o victimizare, să obligi omul celălalt să rămână cu tine. Nu mi se pare corect. Mi se pare în neregulă să șantajezi pe cineva emoțional să rămână cu tine când omul ăla e nefericit. Eu n-am făcut și n-o să fac niciodată asta”, a adăugat Lora.