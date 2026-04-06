se apropie cu pași repezi, iar atmosfera de sărbătoare începe deja să se simtă. După ce în weekend credincioșii catolici au celebrat Învierea Domnului, acum se pregătesc și ortodocșii.

Printre cei care intră în febra pregătirilor se numără și . Artista a dezvăluit că, în fiecare an, respectă cu strictețe o superstiție la care nu ar renunța pentru nimic.

Ce superstiții și obiceiuri respectă Daniela Gyorfi

Paștele are pentru Daniela Gyorfi o încărcătură aparte, iar unele tradiții au rămas neschimbate de-a lungul anilor. Artista spune că nu renunță sub nicio formă la obiceiul de a-și cumpăra haine noi înainte de sărbători, un gest pe care l-a moștenit de la mama sa.

„Am superstiții de Paște: să ne cumpărăm haine noi. Așa am păstrat tradiția tot timpul cu mama mea. Înainte de Paște fac curățenie, ne înnoim, cumpărăm haine noi”, a povestit ea pentru Click.

În acest an, își dorește să ajungă și la biserică în noaptea de Înviere, completând astfel ritualul care include și ciocnitul ouălor în prima zi de Paște.

Cum se raportează Daniela Gyorfi la post și la mesele de Paște

Vedeta recunoaște sincer că postul nu este pentru ea, explicând că nu reușește să îl respecte așa cum ar trebui. „Nu reușesc să țin post, nu pot, mă mai și enervez. trebuie să îl ții cu totul”, a spus artista. În ceea ce privește masa de Paște, lucrurile sunt simple. Cântăreața și fiica ei nu consumă miel, în timp ce partenerul ei preferă aceste preparate.

De altfel, anul acesta familia va petrece sărbătorile într-un mod mai special, alături de fiul lui George, care a venit să petreacă timp cu tatăl său. Pentru că acesta este catolic, familia ajunge să sărbătorească Paștele de două ori, continuând o tradiție începută deja, după ce anul trecut au petrecut în Germania, în stil catolic.

Ce amintiri și planuri familiale a relatat artista

Dincolo de prezent, Daniela Gyorfi păstrează vii amintirile din copilărie, marcate de lipsuri, dar și de gesturi pline de iubire din partea mamei sale. „Când eram mică, eram săracă. Iar atunci când aveam posibilitatea, mama mă înnoia, îmi cumpăra haine. Era plăcerea mamei să ciocnim ouă”, a mărturisit ea.

Un moment care i-a rămas întipărit în minte este chiar competiția de ciocnit ouă, pe care o evocă cu umor: „Îmi amintesc de mama, când ciocneam ouăle în ziua de Înviere, și mă bătea de mă spărgea.”

Astăzi, tradiția continuă alături de familia ei, inclusiv de fiica Maria, o adolescentă fără pretenții, concentrată pe studiu și pe examenele importante.