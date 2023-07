Numerologul Mihai Voropchievici, adevărul despre cele șase linii din palmă care îți ghidează viața: „Cu cât este mai scurtă denotă...”

Faimosul numerolog Mihai Voropchievici a vorbit despre cele șase linii din palmă care ne ghidează viața. Potrivit acestuia, ele sunt capabile să ne arate viitorul, iar această metodă este numită chiromanție și a ajuns la noi în ţară prin indieni, notează .

Voropchievici dezvăluie cele 6 linii din palmă care ne ghidează viața

Prima linie este linia vieții, care începe de sub degetul arătător și se termină de obicei spre încheietură.

„Dacă linia vieții este groasă şi conturată eşti plin de zel şi ai un spirit rezistent. Sunt şi lini puţin conturate. Linia slabă este persoana care este mai puţin rezistentă la stres. Se poate confrunta şi cu probleme de sănătate.

Sunt multe palme în care linia vieţii se uneşte cu linia capului. Aici, vei simţi lipsă de încredere şi negativitate. Capul este cel care te dirijează. Sunt linii care nu se unesc cu linia capului. Asta înseamnă că persoana este liberă”, a spus Mihai Voropchievici.

A doua linie este linia destinului. Este posibil ca aceasta să lipsească de multe ori, însă acest lucru nu reprezintă un motiv de îngrijorare, pentru că destinul poate fi găsit folosind alte linii.

„Dacă este îngroşată, viaţa ta se va dezvolta foarte mult. Tot ce îţi doreşti se va îndeplini şi va fi cu reuşită. Dacă nu ai nicio linie sau e foarte subţire. Vei fi o fire independentă. Faci ce vrei tu. Eşti liber cugetător. De multe ori, poate fi combinată. Dacă este discontinuă, în calea destinului există o posibilitate de a lua altă cale în viaţa ta”, a explicat numerologul.

Urmează linia inimii: „Începe din partea de jos a degetului mic. Se îndreaptă spre arătător. Arată tendinţa de a iubi şi de oferi afecţiune. Înseamnă că este în raport cu perioada în care eşti îndrăgostit, dar ea este prezentă toată viaţa. Cu cât este mai scurtă denotă răceală”, a mai spus acesta.

În plus, dacă linia banilor și cea a căsătoriei se intersectează, asta înseamnă mult noroc pentru persoana respectivă: „Linia banilor apare sub degetul inerar. Poate fi lunga sau să fie marcată cu câteva linii. Nicio linie, banii nu sunt o prioritate. Nu eşti om materialist. Dacă e la baza degetului inelar te vei bucura de o moştenire. Linia căsătoriei este sub degetul mic. Se mai poate verifica şi la degetul arătător. Se vede ca o cruce sau o steluţă”.

Cât despre linia capului, aceasta împarte palma în două și dirijează viața omului. De asemenea, ea determină forța de gândire și inteligența unei persoane.