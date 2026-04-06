O actriță româncă a debutat alături de starurile celor mai cunoscute seriale din lume. Ce a uimit-o la marii actori

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 19:13
sursă foro: Instagram/ Roxana Nestian
Cuprins
  1. Cum a început cariera în cinematografie pentru o actriță româncă
  2. Ce staruri mondiale a întâlnit la filmări o actriță româncă
  3. Ce lecții de modestie a primit de la colegii străini
  4. De ce recomandă filmul „Acel Martie” Roxana Nestian

O actriță româncă a reușit performanța ca primul ei rol să fie într-o producție internațională, deși nu a mai jucat niciodată într-un film. Roxana Nestian a ajuns astfel să filmeze  alături de nume mari din seriale precum „Casa de Papel” sau „Game of Thrones”.

Cum a început cariera în cinematografie pentru o actriță româncă

Roxana Nestian a obținut rolul din filmul „Acel Martie” fără să meargă la un casting, fiind propusă direct de autoarea cărții, Olivia Odăianu. Deși este obișnuită cu camerele de filmat din lumea televiziunii, experiența pe un platou de cinema a fost o noutate pentru ea. Filmările au avut loc în România, la Cluj, dar lansarea oficială a producției a purtat-o pe româncă direct în Spania, la castelul din Peñiscola.

„Da, este prima experiență de genul, apar și eu într-o secvență din acest film și a fost o onoare pentru mine să fiu cooptată în această echipă internațională. E o primă experiență, eu sunt obișnuită cu camerele, dar este altceva când reușești să obții un rol. Nu am fost la un casting. Mi s-a propus de către autoarea cărții, Olivia Odăianu acest rol. Cunoscându-mă din lumea televiziunii, mi-a propus acest rol”, a declarat Roxana Nestian pentru CANCAN.RO.

Ce staruri mondiale a întâlnit la filmări o actriță româncă

În cadrul acestei producții, românca a avut ocazia să lucreze cu Luke Roberts, actorul cunoscut publicului din „Game of Thrones”. Experiența a fost una relaxată, fără emoții, iar interacțiunea cu restul distribuției internaționale a lăsat-o cu o impresie extrem de plăcută.

„Nu am avut emoții. A fost o experiență interesantă și am filmat în țară, la Cluj, dar a fost interesantă lansarea filmului la nivel internațional, a fost în Spania, la castelul din Peñiscola. M-am întâlnit cu actorii internaționali din Casa del Papel, din Game of Thrones și vreau să spun că sunt niște oameni extraordinari. Sunt la nivel internațional, dar de o modestie ieșită din comun”, a precizat tânăra.

Ce lecții de modestie a primit de la colegii străini

Cel mai mult a impresionat-o faptul că vedetele internaționale nu se comportau ca niște divinități. Deși publicul își imaginează adesea că acești actori sunt înconjurați permanent de gărzi de corp și staff numeros, realitatea de la eveniment a fost diferită. Această experiență a făcut-o pe româncă să ia în calcul o carieră serioasă în domeniu și să se înscrie la cursuri de specialitate.

„Faptul că mereu erau cu zâmbetul pe buze, se fotografiau cu toată lumea, vorbeau cu toți. Noi ne imaginăm că actorii internaționali sunt mereu cu gărzi de corp după ei, cu oameni din staff care să-i ajute să facă diverse lucruri, dar nu. Ei sunt niște oameni obișnuți, ca toți ceilalți și mereu cu zâmbetul pe buze. Aș repeta experiența și mă gândesc să fac niște cursuri de actorie”, a mai spus Roxana Nestian.

De ce recomandă filmul „Acel Martie” Roxana Nestian

Filmul reprezintă o alternativă la numeroasele comedii lansate în ultima perioadă în cinematografele din România, fiind un thriller de nivel internațional. Roxana consideră că este important ca publicul să investească și în producții care implică talente autohtone în proiecte globale.

„Eu merg foarte des la lansări de filme. Oamenii trebuie să vină să vadă pentru că este total diferit de ce s-a văzut până acum. În ultima perioadă s-au lansat multe comedii, de data asta vedem un thriller la nivel internațional, așa că oamenii pot să vină și să investească și în producțiile românești”, a încheiat aceasta.

