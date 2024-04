O britanică a rămas surprinsă când a descoperit secretul pe care soțul i l-a ascuns timp de 15 ani

Marea majoritate a cuplurilor care au împărtășit o viață de familie fericită sunt de acord că secretul unei relații de lungă durată sunt dragostea, respectul reciproc și sinceritatea.

Nu acestea au fost și principiile sub care , biata femeie descoperind că soțul ei a ținut ascuns un secret zi de zi, timp de 15 ani.

Surpriza pe care a avut-o soția în momentul în care a descoperit, după un deceniu și jumătate, care era cu adevărat salariul soțului ei, a făcut-o să-și împărtășească experiența pe Mumsnet, cel mai popular portal britanic pentru părinți, încercând să obțină părerea celorlalți, dacă este sau nu rezonabil să se simtă rănită de faptul că soțul ei a mințit-o un timp atât de îndelungat.

Mereu se plângea că are buzunarele goale

”Soțul meu plătește toate facturile și eu plătesc pentru restul lucrurilor, percum haine, tot ce ține de copii, lucruri pentru casă, vacanțe și altele. Această formula a funcționat bine mult timp, dar soțul meuse plângea mereu că rămâne fără bani și că asta nu îi place. Mereu se plângea că are buzunarele goale.

De fiecare dacă când trebuie să luăm decizii despre casă sau mașină se lăsa cu certuri. Cu timpul am devenit suspicioasă, am încercat să îmi dau seama ce se întâmplă. Am descoperit că m-a mințit în privința salariului.

N-a vrut să dea niciun ban nici când familia a avut serioase probleme financiare

Mai mult decât atât, atunci când a primit prime la locul de muncă sau când mama lui i-a dat 20.000 de lire sterline, el n-a menționat nimic despre asta.

N-a vrut să dea un ban î a început să se confrunte cu serioase probleme financiare. Găsește mereu tot felul de explicații și am început să nu îl mai cred”, a mărturisit femeia pe Mumsnet, potrivit .