O cunoscută cântăreață, curtată de preot! I-a dat mesaj și în timpul slujbei: „Mi-a spus că după ce trece postul Paștelui să facem nuntă, să nu fie în păcat”

Interpreta de muzică populară Tatiana Mărcoianu, rămasă văduvă în urmă cu patru ani și jumătate, a povestit cum a fost abordată de un preot. Bărbatul i-a trimis un mesaj și în timpul unei slujbe.

„Mi-a spus că după ce trece postul Paștelui să facem nuntă, să nu fie în păcat. Atât de mult m-a uimit propunerea lui. Preotul ar trebui să fie un exemplu pentru oamenii din jur, trebuie să aibă coloană vertebrală, dar înțeleg că totodată este om și are inimă și sentimente”, a povestit cântăreața, pentru

Cum l-a întâlnit Tatiana Mărcoianu pe preot

„Eu merg des la evenimente, însă la unul dintre aceste evenimente am cunoscut un preot. Eram la o activitate socială, am stat la aceeași masă într-o conjunctură, la un eveniment. A intrat în vorbă cu mine, mi-a zi că este divorțat, mi-a spus cu ce se ocupă. Eu știu că preoții când se despart nu mai au voie nici să profeseze, nu mai știu sigur cum este acum. Nimic ieșit din comun, dar când am plecat am dat câtorva persoane cartea mea de vizită, așa cum se face. Mi-a cerut și el cartea de vizită, i-am oferit-o”, a povestit Tatiana Mărcoianu, pentru CanCan.

Tatiana Mărcoianu: Era în timpul slujbei și dintr-odată m-am trezit cu mesaj de la el

La doar câteva săptămâni după, s-a întâmplat ca Tatiana Mărcoianu să ajungă fix în biserica unde slujea părintele. Acesta nici n-a mai așteptat să încheie slujba și i-a trimis un mesaj artistei: „Era în timpul slujbei și dintr-odată m-am trezit cu mesaj de la el. Nu era un mesaj deplasat, dar m-a surprins că a ales să mă contacteze chiar în timpul slujbei. M-a întrebat dacă mai rămân puțin după că vrea să vorbească ceva cu mine”.

Tatiana Mărcoianu a mai spus că preotul a căutat-o și ulterior, dar ea nu a mai lungit vorba cu el. În tot acest timp, ea s-a concentrat pe carieră ca să uite de dorul soțului: „De multe ori am încercat să îmi mențin zâmbetul pe buze, să-mi ocup timpul cu activități ca să nu mai stau să mă gândesc. Au trecut patru ani și jumătate de când soțul meu a murit și nu mi-am dat seama până să-l pierd cât de mult l-am iubit”.