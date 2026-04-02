Un prezentator celebru de radio pleacă de la pupitru. Care este motivul pentru care a ales să ia o pauză

Flavia Codreanu
02 apr. 2026, 17:53
O retragere neașteptată a fost anunțată de George Zafiu, care părăsește echipa Radio Impuls după aproape doi ani de activitate. Realizatorul a explicat că această decizie vine în contextul în care are nevoie de să se axeze pe proiectele personale.

Ce a declarat George Zafiu despre această retragere neașteptată

Prezentatorul s-a alăturat echipei de management în noiembrie 2024 și a contribuit la strategiile de dezvoltare ale stației.  În prezent, cunoscutul om de radio a decis că este momentul pentru o pauză. El a ținut să le mulțumească public atât colegilor cu care a lucrat, cât și ascultătorilor care i-au fost alături în această etapă de construcție la Radio Impuls.

Realizatorul a explicat pe rețelele sociale ce l-a determinat să facă acest pas.

„Au trecut aproape doi ani de când am venit în echipa Radio Impuls, doi ani in care am construit alături de colegii mei lucruri foarte frumoase, cu rezultate notabile. Dar a venit timpul să iau un răgaz, un timp necesar pentru mine și proiecte personale. Le mulțumesc ascultătorilor Radio Impuls pe care i-am simțit mereu aproape și îmi iau rămas-bun de la colegii mei cărora le doresc ducces mai departe”, este mesajul publicat de George Zafiu pe Instagram.

Ce cariera impresionantă a avut omul de radio

Această etapă se încheie după o istorie bogată în FM-ul românesc, începută încă din anul 1990 la Iași. Înainte de experiența de la Radio Impuls, George Zafiu a petrecut aproape 25 de ani la Europa FM, unde a fost director muzical și a realizat emisiuni precum „Europa Express” sau matinalul „Deșteptarea”. În primăvara anului 2024, el a lansat și „Diskoteka Party”, o serie de evenimente dedicate muzicii anilor ’90.

Schimbarea actuală vine la aproximativ doi ani după ce jurnalistul a trecut de la pupitrul de emisie la managementul strategic al postului.

 

După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
