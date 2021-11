Oana Lis a fost spitalizată după ce starea ei s-a deteriorat extrem de tare din cauza infecției cu COVID-19

Starea de sănătatea a Oanei Lis s-a deteriorat și mai mult în ultimele ore, din cauza infecției cu COVID-19. Vedeta, care s-a tratat inițial acasă și ambulatoriu, a fost spitalizată sâmbătă. Ea este internată în aceeași rezervă a spitalului Matei Balș din Capitală, în care este ținut și soțul ei, Viorel Lis, tot din cauza noului coronavirus.

Mara Bănică, o apropiată a familiei Lis a povestit că fostul edil a refuzat inițial să meargă la spital, însă se simțea extrem de rău și a fost nevoit să accepte.

„Oana m-a sunat alaltăieri că Viorel nu vrea să meargă la spital. Au chemat Salvarea, l-au testat, dar rezultatul nu apucase să vină. Ea era pozitivă, iar Viorel aștepta rezultatul, însă îi era rău, îi scăzuse saturația la vreo 80 și ceva. Eu l-am determinat să se ducă la spital. Oana, săraca, l-a dus cu căruciorul la mașină, că Viorel nu poate să mai meargă. L-au internat și l-au trecut pe Remdesivir. Oana s-a dus, ieri, să-și facă tratamentul și au internat-o și ea. E în aceeași rezervă cu el!”, a dezvăluit Mara Bănică, în exclusivitate, pentru Click.ro.

Mara Bănică a confirmat și faptul că fostul edil este vaccinat cu trei doze de ser împotriva COVID-19.

Viorel Lis suferă de multiple comorbidități

În ultimul an, fostul edil a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile din cauza diabetului.

De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos periferic care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc. Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul primar la Kanal D în urmă cu mai bine de o lună.