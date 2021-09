Oana Lis, despre starea de sănătate a lui Viorel Lis: „Viorel s-a împăcat cu ideea”

Viorel Lis, sprijinit de Oana Lis în cele mai grele momente

„Vă mulțumesc pentru că vă interesați de starea lui Viorel. Eu răspund mai mult la telefon, pentru că eu mă și ocup de starea lui de sănătate, să îi fie bine, să aibă de toate. Din păcate, faptul că acum nu se simte atât de bine pe cât te poți simți la 78 de ani e și un efect secundar al pandemiei. Cel puțin anul trecut a fost foarte solicitant pentru noi, pentru că acele restricțiii, cu 3 luni de izolare, apoi având în vedere că el are diabet și nu ar fi rezistat Covidului, ne-am ferit foarte mult.

El în 2020 a ieșit de trei ori din casă. Din cauza sedentarismului și bolilor pe care le avea deja, diabetul și alte probleme de sănătate, a făcut niște parestezii pe picioare. În mod normal dacă nu era pandemia în secunda doi am fi mers la doctor la recuperare medicală, dar am recuperat foarte mult de teama Covidului și așa s-a agravat situația. A fost cea mai bună decizie în acel moment.

Anul acesta a făcut recuperare medicală, dar doar 10% s-a recuperat.”, a declarat Oana Lis pentru wowbiz.ro.

„Viorel nu poate ieși din casă fără mine sau fără altcineva, dar altcineva nu e”

Având probleme de sănătate, fostul edil al Capitalei nu se mai poate deplasa ușor și are nevoie de sprijinul Oanei.

„Am ieșit foarte rar în acești ani, pentru că e foarte greu. El e total dependent de mine când iese din casă, adică nu poate ieși fără mine sau fără altcineva, dar altcineva nu e, pentru că trebuie să se țină de mine, are nevoie de sprijin, de cadru sau de mine, să se țină să meargă. Dacă urcă scările, sunt trei scări în fața blocului. Am făcut cerere la asociație să pună o bară de sprijin, dar încă așteptăm și cele trei scări nu le poate urca, pentru că nu se poate ține de pereți și atunci apelăm la un om care trece pe stradă, așteptăm. S-a întâmplat să cadă.”, a mai spus Oana.â

Oana Lis a reușit să-și ducă soțul la restaurant și să ia masa împreună așa cum o făceau pe vremuri.

„Mă bucur că m-ați întrebat, pentru că nu poți să-ți faci o părere despre o postare pe facebook sau o poză. Eu nu pot să postez poze cu un om care e căzut, bolnav. E vorba de imaginea unui om și acele poze s-ar duce în spațiul public, nu că m-ar interesa ce spun alții, doar persoanele dragi, care mă ajută, sunt implicate în viața mea. Pot să spun că e greu, dacă nu făceam Psihologia și cursurile de Dezvolftare Personală și eu merg la terapie, și eu sunt om și am diferite probleme. Eu aleg să mi le rezolv. Am văzut un comentariu „vai, dragă, dar ce te plângi atât. Că un psiholog nu ar trebui să se plângă”. Nu e vorba despre asta.

Eu mă consider puternică, pentru că îmi permit să mă arăt vulnerabilă. Atunci când vorbești despre problema ta, apare de undeva ajutor. Dacă nu vorbești de problema ta, nu te ajută nimeni. Faptul că unii oameni aleg să țină gunoiul sub preș și aleg să nu discute problemele lor, asta nu îi face mai puternici. Consider că atunci când vorbesc de problemele mele și mi le asum, nu sunt slabă, sunt puternică. Îmi asum că unii oameni vor comenta urât de mine, pot să citesc acele mesaje și să zâmbesc în continuare în acea zi. Asta mă face puternică, asta vine din faptul că sunt o persoană credincioasă, nunumai că merg la biserică, dar în tot ceea ce fac pun suflet și încerc să fac așa cum am fost crescută de bunica mea, într-un spirit de a fi bun, de a avea grijă de ceilalți, de a nu răspunde cu răutate la răutate.”, a mărturisit Oana Lis.

Cum se simte Viorel Lis

Viorel Lis s-a obișnuit cu ideea că este bolnav și are mereu nevoie de sprijinul soției sale.

„Luăm fiecare zi așa cum este, într-o zi poate să ne fie mai bine, într-o zi poate să ne fie mai rău. Suntem bucuroși că am rezistat acestei pandemii până acum. Ne-am vaccinat, a fost alegerea noastră, nu a fost o decizie ușoară. Am făcut-o pentru a-l proteja pe Viorel. Ne este dor de evenimente, de prieteni, de îmbrățișări, de hore. Îmi este foarte dor de socializare, mie din punctul acesta de vedere mi-a fost foarte greu, pentru că sunt o persoană sociabilă și îmi place să socializez. Trăim că vremurile vor fi mai bune.

Viorel s-a împăcat cu ideea, cu ajutorul și cu sprijinul meu și duce o viață cât de cât plăcută în condițiile care sunt. Stăm mai mult acasă, are telenovele lui preferate și pe Kanal D se uită la telenovele turcești, mai pune un bilet la pariuri sportive, se uită la meciuri, mănâncă ceva bun. Sunt lucruri de care trebuie să ne bucurăm la orice vârstă și este vorba despre calitatea vieții și eu încerc să o mențin cât pot de bine.”, a mai spus Oana Lis.