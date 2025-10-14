Oana Lis a vorbit despre viața alături de Viorel Lis, care se confruntă cu probleme de sănătate și necesită grijă și atenție sporită. Soția lui spune că, la un moment dat în viață, a fost „invers”, iar Viorel i-a fost alături în perioadele cele mai grele.

„A fost și invers”

Oana Lis a mărturisit că a fost o perioadă în care ea se afla la spital, iar Viorel era cel care îi purta de grijă.

„A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere. Sunt mândră cumva că pot face la fel”, a scris Oana Lis, pe

Cum îl ajută Oana pe Viorel

De-a lungul timpului, problemele lui Viorel Lis s-au agravat. Acesta are nevoie de mai multe medicamente și mai multă grijă. Pentru a strânge banii necesari, Oana Lis a făcut tot ce a fost nevoie. A vândut obiecte din casă și a fost acolo pentru soțul ei.

„Știu că mulți m-au judecat, că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel”, spunea Oana Lis acum ceva vreme în cadrul unei emisiuni televizate, conform Click.

Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt. Eu dacă nu făceam Psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin”, mai spunea Oana Lis.