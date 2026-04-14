Oana Lis (47 de ani) și soțul ei, fostul edil al Capitalei, au petrecut Paștele acasă, preferând să nu se deplaseze din cauza problemelor de mobilitate ale lui . Potrivit declarațiilor, Oana a ținut post pentru prima dată în viața ei timp de trei săptămâni înainte de Paște și a mărturisit că întâmpină dificultăți la plata impozitelor și dărilor la stat la sfârșitul lunii martie.

Ce s-a întâmplat de Paște

Oana Lis (47 de ani) a avut parte de sărbători pascale liniștite, la ea acasă. Pentru că soțul său, fostul edil al Capitalei, Viorel Lis, se deplasează greu, cei doi au preferat să stea în casă și să petreacă Paștele împreună, conform Click.

Oana nu prea gătește, iar pentru că Viorel avea poftă de stufat de miel și de cozonac, a comandat mâncare gata preparată. Aceasta a spus în mod direct: „De Paște am stat numai în casă, eu cu Viorel. Sincer, am comandat ceva deja gătit și chiar anul acesta am nimerit, a fost bun. Vio avea poftă de stufat, cozonac, și sunt complicate de făcut acasă și să iasă și bine”.

„Eu fac chestii simple de gătit, m-a învățat nevoia dar nu-mi place să găti. Eu mănânc orice…dar Vio e pe tradițional, a fost obișnuit într-un anumit fel. El nu mănâncă lucruri de genul: avocado, mango, linte etc. Eu am ținut post vreo trei săptămâni pentru prima oară în viața mea. Nu credeam că rezist fără carne ,dar cu ajutorul Domnului am putut!”, a adăugat.

Ce își dorește Oana Lis în privința greutății

După perioada încărcată din punct de vedere culinar, Oana Lis își dorește să intre la cură de slăbit și la dietă pentru a avea grijă de corpul ei. Vedeta a recunoscut teama față de anumite proceduri moderne de slăbit și a exprimat dorința clară de a pierde în greutate.

Oana a spus: „Aș vrea să slăbesc măcar puțin, dar îmi e frică să-mi fac injecții…”.

Cum o afectează scumpirile

Oana Lis se manifestă „încărcată de griji” și „înconjurată de o ușoară tristețe” din cauza valului de scumpiri care îi afectează capacitatea de a face față cheltuielilor.

Potrivit declarațiilor acesteia, la sfârșitul lunii martie, vedeta nu a mai reușit să își plătească impozitele și dările la stat așa cum făcea în anii trecuți.