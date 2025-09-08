B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii

Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 07:26
Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii
Sursa Foto: Facebook/ Oana Lis

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, a dezvăluit de ce nu și-a dorit să devină mamă. Aceasta a spus că este vorba despre traume din trecut.

Cuprins

  • De ce nu și-a dorit să devină mamă
  • „Nu sunt robot, nu sunt perfectă”

De ce nu și-a dorit să devină mamă

Oana Lis a atins un subiect sensibil și a mărturisit că nu și-a dorit copii din cauza traumei transgeneraționale.

„În familia asta m-am născut. Eu, mica… Văd că mare bucurie era pe fața părinților mei… La nici 2 săptămâni m-au dat la țară, la muma mea… Dacă o fi adevărat că ne alegem unde să ne naștem ca suflete… am ales să învăț lecții grele, de abandon, respingere, violență, și lista continuă… Grav e că asta a stat la baza deciziei mele de a nu avea copii în viața asta. Trauma și-a spus cuvântul… trauma transgenerațională”, a explicat ea, pentru Click.

„Nu sunt robot, nu sunt perfectă”

Oana a vorbit și despre situația actuală. Acesteia îi este greu, dar spune că trebuie să fie puternică pentru soțul ei.

„N-am crezut că o să clachez. Am clacat și ieri, am urlat de trei ori. De obicei, când ții foarte mult în tine, clachezi la o chestie foarte simplă. Și ca să-ți dau un exemplu, ieri mi-a căzut cheia de la casă undeva printre scaunele la mașină și mi-era greu să bag mâna. Am avut noroc că nu era nimeni pe stradă, m-am dat jos din mașină și am început să urlu… Îmi venea să urlu, adică nu că îmi venea să urlu, am și urlat”, a spus ea.

„Adică nu sunt robot, nu sunt perfectă. Dar imediat trebuie să te ridici, trebuie să te gândești la soluții, trebuie să te gândești cum faci să fie bine. Viorel depinde de mine și nu am cum să clachez. Atunci când ai responsabilitatea cuiva, îți găsești de undeva puterea ca să funcționezi”, a adăugat.

