Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina

Elena Boruz
08 sept. 2025, 09:31
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Sursă foto: Instagram/@oanamonea

Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, are un nou iubit! Blondina este foarte îndrăgostită și a făcut mărturisiri INCENDIARE pentru toți fanii emisiunii.

Oana a povestit cum s-a cunoscut cu actualul partener, dar și cine a făcut primul pas în relația lor.

Cuprins:

  • Cum s-a cunoscut Oana Monea cu actualul iubit
  • Cât de gelos a fost iubitul Oanei văzând-o pe aceasta în postura de ispită la „Insula Iubirii”

Cum s-a cunoscut Oana Monea cu actualul iubit

Oana Monea a mărturisit că ea și partenerul ei se cunosc de fapt de mulți ani, însă niciodată nu au fost împreună până acum patru luni. Cei doi se pare că s-au revăzut în cadrul unui club, și, deși femeia a fost sceptică inițial, atracția dintre ei a fost mai puternică decât gândurile ei.

„Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine. M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început. Acolo ne-am revăzut, a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură”, a declarat Oana Monea, conform spynews.

Cât de gelos a fost iubitul Oanei văzând-o pe aceasta în postura de ispită la „Insula Iubirii”

De asemenea, blondina a povestit că iubitul ei nu este absolut deloc gelos și au vizionat împreună „Insula Iubirii” pentru a înțelege și bărbatul ce s-a întâmplat cu adevărat în Thailanda.

„Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată te iubesc. Nu e absolut deloc gelos. Chiar am urmărit împreună emisiunea, ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Mă susține tot timpul, e lângă mine și chiar mă ajută în tot ce fac”, a adăugat ispita supremă.

