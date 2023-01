Oana Roman a făcut un anunț neașteptat pe Internet / Fanii au felicitat-o

Oana Roman este una dintre persoanele publice din România care își ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei. Vedeta a surprins mulți fani prin intermediul unui anunț publicat în mediul online, iar fanii nu au așteptat prea mult și au felicitat-o.

De-a lungul timpului, vedeta a trecut prin episoade destul de grele, însă a reușit să treacă peste toate acestea. Lucrurile prin care aceasta a trecut au făcut-o să se simtă mai încrezătoare și să se iubească mai mult.

Ce a anunțat Oana Roman pe Internet

„Mă simt mai încrezătoare în mine ca niciodată. Am trăit practic jumătate din viață crezând că atât se poate. Am înțeles târziu că se poate cât îți dorești cu adevărat și mai ales am înțeles că merit mai mult. De la tot. De la prieteni, de la partenerul de viață, de la cei cu care lucrez.

M-am subestimat mulți ani și nu am înțeles că trebuie să mă valorific mai mult și să cer și să primesc cât merit. Nu mai puțin. Nu vă mulțumiți cu puțin și credeți în voi!”, a spus Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Fanii nu au stat prea mult pe gânduri și au felicitat-o pe Oana Roman, potrivit .

”Elegantă și rafinament la fiecare apariție o fotografie la minut o amintire pe întreaga viață”, „Ești o persoană minunată!!!”, „Niciodată nu este prea târziu Oana!”, „E bine și acum!! Putere și energie, merită – noul drum! Doamne Ajută!”, sunt doar câteva dintre comentariile de la fanii vedetei.

În trecut, prezentatoarea menționa că se simte extenuată și că trece prin momente grele: „Știi momentul ăla când simți că îți fuge pământul de sub picioare? La mine de epuizare fizică, dar mai ales psihică. Mulți ați observat că sunt mai tristă și mai obosită în ultima vreme. Eu nu pot să vă mint. Mâine sper să am putere și timp ca să vă explic tot. Și să lămuresc tot. Noapte bună, dragilor”.