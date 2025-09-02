B1 Inregistrari!
Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu' despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere"

Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 16:26
Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu' despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
Sursa foto: Capturi video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube

Oana Roman a reacționat dur după ce Tzancă Uraganu’ a spus că și-a bătut iubitele și consideră că femeile merită lovite când țipă. Manelistul a spus aceste lucruri în podcastul lui Bursucu’ (Adrian Cristea). Oana s-a supărat și că moderatorul n-a avut nicio reacție la aceste afirmații revoltătoare.

Cuprins

  • Ce a spus Tzancă Uraganu’ în podcastul lui Bursucu’
  • Cum a reacționat Oana Roman după derapajul lui Tzancă Uraganu’

Ce a spus Tzancă Uraganu’ în podcastul lui Bursucu’

Tzancă Uraganu’, pe numele real Andrei Velcu, a spus despre o fostă parteneră: „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”.

Întrebat dacă regretă că a lovit-o pe femeie, manelistul a răspuns: „Nu știu dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă-i dădeam un cuțit, poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu! (…) Și ea a căutat-o, era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”.

Întrebat apoi dacă se consideră violent, Tzancă Uraganu’ a spus: „Nu sunt violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate-i mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu… Mai se întâmplă (sic!) o chestie d-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu e normal”.

Evident, Tzancă Uraganu’ a fost aspru criticat pentru aceste afirmații, dar reacția manelistului de după a arătat că el tot nu înțelege de ce greșește.

Cum a reacționat Oana Roman după derapajul lui Tzancă Uraganu’

Oana Roman s-a arătat revoltată de lipsa de reacție a lui Bursucu’ în fața acestor afirmații.

„Vezi, mă? Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine, pentru că suntem din lumi paralele. Dar ce ai făcut acum este incalificabil. Să promovezi așa ceva pentru vizualizări și pentru bani din care să îți crești tu fetele, eu nu am cuvinte.

Sper să primești ce meriți, să se ia măsuri și, din punctul meu de vedere, să dispari, pentru că în nicio situație, fără niciun motiv și în nicio circumstanță un bărbat, un om, o ființă umană, nu are dreptul să promoveze așa ceva.

Omul ăsta pe care îl intervievezi nu ar trebui să apară nicăieri, pentru niciun motiv. Doar că România este greșită din punctul ăsta de vedere. Sunt peste 35 de femicide anul ăsta, în România și tu publici ce a spus nenea ăsta și nu îl contrazici, nu îl oprești și te bucuri că faci vizualizări. Frească Dumnezeu! Și mai spun o dată: sper ca cine trebuie să ia măsuri și tu să plătești. Ai înțeles? Hai, nu la revedere”, a fost mesajul Oanei Roman, potrivit CanCan.

