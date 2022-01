Oana Roman a răbufnit, după zvonurile despre divorț: „Da, încă mai am burtă, încă mai am celulită”

Oana Roman este una dintre cele mai de succes femei din România. Bloggerița se implică în diferite proiecte și promovează mai multe branduri pe rețelele de socializare. Sunt voci care spun că vedeta câștigă sume uriașe de bani datorită expunerii în mediul online.

Oana Roman, umilită de urmăritori

Cu toate că se bucură de atenția publicului și este urmărită de zeci de mii de români, Oana Roman este complexată de formele sale. Vedeta recunoaște că nu are un corp perfect și mai are de lucrat la aspectul său fizic. Femeia nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a răbufnit pe Instagram. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Da, încă mai am burtă, încă mai am celulita, nu am un corp perfect și nici nu mi- am propus asta. Nu lăsați pe nimeni sa va spună ca nu sunteți frumoase, ca nu sunteți apetisante, ca nu sunteți dorite.

Încrederea în voi este cea mai importanta. Nu va lăsați intimidate și nu va autocomplexati. Aveți grija evident de sănătatea voastră pentru ca în unele cazuri obezitatea poate aduce multe neajunsuri dar nu cădem în extreme„, a mărturisit Oana Roman. „, a mărturisit Oana Roman.

Oana Roman, complexată de cum arată?

Potrivit acesteia, fericirea și iubirea nu depinde de felul în care arătam, ci de echilibrul pe care îl găsim în noi. Vedeta a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Opinia Oanei Roman a fost susținută de mii de femei, care s-au regăsit în cuvintele bloggeritei.

„Nu corpul perfect va va aduce fericirea, nici iubirea ca in povesti! Nu! Eu am avut nevoie de mulți ani ca să capăt încredere multă în mine și sa nu mi mai pese de părerea altora. O puteți face și voi. Începând de azi”, a mai adăugat Oana Roman.

De ce a divorțat Oana Roman

Oana Roman și Marius Elisei sunt împreună din anul 2013. Îndrăgostiții s-au cunoscut întâmplător. Vedeta a fost plecată în vacanță atunci când a primit primul mesaj de la viitorul său soț.

Se pare că relația între cei doi s-a înrăutățit. Marius Elisei a postat, recent, un mesaj controversat în care a scris: „„Cine nu mă vrea… nu mă vrea… asta e… nu oblig”.

Oana Roman încă nu a venit cu o reacție și nu a oferit detalii în plus. Urmăritorii așteaptă când femeia o să rupă tăcerea. Fanii sunt îngrijorați de starea vedetei. Acum ceva timp, aceasta a vorbit despre cele mai plăcute momente din viață și se lăuda că e fericită alături de iubitul săi, însă, ceva s-a schimbat.