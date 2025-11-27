B1 Inregistrari!
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute". Ce a pățit vedeta

Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 17:25
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Sursa foto: Captură video - Oana Roman / Facebook
Oana Roman a ajuns la capătul puterilor. Muncește atât de mult zi de zi încât a simțit nevoia să se plângă oamenilor pe rețelele sociale. Nici planuri de sărbători n-a apucat să-și facă.

Oana Roman, fără planuri de Crăciun

„Anul ăsta, ca niciodată, nu am făcut niciun plan pentru sărbători și pentru vacanță. Nimic. Nu știm ce facem nici de Crăciun, nici de Revelion, nici după…

Cu Dumnezeu înainte și ne-om organiza cumva. Mie nu mi-ar displăcea să stau acasă”, a povestit Oana Roman, pe rețelele sociale.

Acesta s-a plâns că după ce că lucrează mult, căci așa îi e jobul, mai muncește o grămadă și acasă, deoarece simte că nicio menajeră nu poate face curat așa cum știe ea.

Oana Roman, epuizată de munca de acasă

„Acum am ajuns. Astăzi am ținut post negru și încă nu am mâncat nimic practic de ieri și am intrat în casă, iar o oră am făcut curat. După câini, după Isa, după toată lumea. Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute la curățenie în căsoiul ăsta. Sunt absolut epuizată, din punctul ăsta de vedere.

Este o muncă continuă. A fost astăzi femeia care îmi calcă și mă mai ajută, dar curățenie, așa cum trebuie, nu găsesc pe nimeni serios, drept pentru care fac eu. Oricum am senzația că nu face nimeni ca mine, dar am obosit”, a mai povestit Oana Roman, pe Instagram.

