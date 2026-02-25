B1 Inregistrari!
Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor"

Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”

25 feb. 2026, 12:58
Oana Roman, atac la adresa unor influenceri: „Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor”
Sursa Foto: Facebook - Oana Roman
Cuprins
  1. Admirativă față de colecție, dezamăgită de atmosferă
  2. „80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd”
  3. Provocare

Oana Roman (49 de ani) a lansat un atac public la adresa influencerilor, după ce a participat la prezentarea de modă a lui Cătălin Botezatu. Vedeta susține că a fost ignorată de majoritatea invitaților din online și spune că nu tolerează ipocrizia din industrie. Iată despre ce este vorba!

Admirativă față de colecție, dezamăgită de atmosferă

Marți, 24 februarie, Oana Roman a fost prezentă la evenimentul în care celebrul designer și-a lansat noua colecție. Pe Instagram, vedeta și-a arătat aprecierea față de creațiile prietenului său.

„Cea mai frumoasă colecție a lui Cătălin din ultimii ani. Personal mie mi-a plăcut enorm. Sper să le cuceriți!”, a transmis aceasta într-un story.

Deși s-a declarat impresionată de prezentare, experiența din culise pare să fi fost mai puțin plăcută pentru ea.

„80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd”

Ulterior, fiica fostului premier Petre Roman a afirmat că majoritatea influencerilor prezenți la eveniment ar fi evitat să interacționeze cu ea, conform Cancan.

„80% din ‘influenceri’ s-au făcut că nu mă văd. Sunt supărate tare pe mine că am gura mare și nu-mi place ipocrizia. Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor și voi fi și după ele… până mor”, a spus Oana Roman.

Declarațiile au stârnit reacții în mediul online, mai ales prin tonul ferm și direct folosit de vedetă.

Provocare

Nemulțumirea Oanei Roman nu s-a oprit aici. Ea a continuat criticile și a lansat o provocare publică influencerilor din zona de beauty și lifestyle.

Vedeta s-a filmat fără machiaj și fără filtre, susținând că tenul ei arată bine datorită cremelor și tratamentelor cosmetice făcute periodic, nu intervențiilor estetice.

„Dacă faceți tutoriale cu creme și produse de îngrijire și aveți filtre sau mult botox, eu nu vă cred. Care are curaj să se filmeze raw și să nu aibă botox? Să vedem. Eu prima”, a transmis aceasta.

