Oana Roman, despre semnele primite de la mama sa: „Cred că a lăsat din puterea ei un pic aici”

a fost premiată recent la Gala Ellite Hub, realizată de Cătălina Gheorghe, pentru gama de produse cosmetice pe care a lansat-o pe piață în luna aprilie. Acest proiect a fost ca un omagiu adus ei, Mioara, de la care primește , scrie .

„Am simțit prezența ei”

„Proiectul acesta l-am făcut pentru ea, ca un omagiu adus ei, în memoria ei. Și, de când a plecat, am sentimentul foarte profund că mă ajută mai mult decât a făcut-o în ultimii ani când a fost aici. Și am primit foarte multe semne de la ea. Am visat-o, am simțit încurajări, am simțit prezența ei, am simțit puterea ei. Pentru că mama era o femeie extraordinar de puternică și, cumva, cred că a lăsat din puterea ei un pic aici, să mă ajute să pot să rezolv și să fac multe lucruri. Într-un an și ceva de când ea nu mai este am făcut foarte multe lucruri. Am reușit să construiesc foate multe lucruri și cred că pe undeva i se datorează și ei lucrul acesta”, a mărturisit Oana Roman, pentru Viva.

Oana a vorbit și despre relația cu tatăl ei, Petre Roman.

„Practic, din momentul în care au divorțat părinții meu, nu s-au mai întâlnit și atunci când era ziua mea, evident că era mama lângă mine, pentru că urma ziua ei și el nu putea fi de față. Eu nu l-am condamnat pentru acest lucru, pentru că noi, oricum ne vedeam separat. Anul acesta a fost pentru prima dată, după 19 ani, când tata a venit la ziua mea. Ultima oară, el a fost la ziua mea când am împlinit 30 de ani. Și anul acesta am împlinit 49 de ani. A fost cu lacrimi, pentru că nu mai era mama, dar a fost și cu bucurie că era el lângă mine”, a mai spus aceasta.