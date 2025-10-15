Oana Roman a făcut dezvăluiri inedite. Vedeta a distribuit, la povestea de pe Instagram, o postare de acum 14 ani, de când se simțea fără vlagă, neiubită și fără prea multe motive de a trăi. Fiica lui Petre Roman a făcut o completare în descrierea fotografiei, iar aceasta are mare legătură cu fiica ei, Isa, care astăzi are 11 ani.

Ce mesaj a postat Oana Roman, în urmă cu 14 ani

În urmă cu 14 ani, Oana Roman a traversat o perioadă destul de complicată. Femeia se simțea neiubită, iar faptul că o persoană din viața ei, pe care cu siguranță o considera specială, nu îi oferea afecțiune, a determinat-o să dezvăluie public ceea ce simte.

Nu putem să nu remarcăm că, încă de pe atunci, vedeta obișnuia să împărtășească cu urmăritorii săi ceea ce se petrecea în viața ei.

„Vorbeam cu mama și cu Ilie Năstase și spuneau că omul poate trăi fără mâncare, cu puțină apă, dar fără afecțiune moare! Dacă e așa, mă întreb eu oare cum mai trăiesc încă…”, a scris Oana Roman, pe Facebook, acum 14 ani.

Ce a mărturisit Oana Roman în prezent

Au trecut anii ca gândul de atunci, iar Oana Roman este cu siguranță altă femeie în prezent. Între timp, fiica lui Petre Roman a devenit mamă, iar asta pare că este cel mai important lucru din viața ei. Astfel, Oana a precizat că golul pe care îl simțea, în trecut, astăzi nu mai există, datorită fetiței ei.

„Gânduri de acum 14 ani, când în viața mea era un gol imens. De când am devenit mamă, golul s-a umplut”, este mesajul Oanei Roman.

Care sunt cele mai mari dorințe ale Oanei Roman

Recent, Oana Roman a povestit care sunt cele mai mari dorințe ale sale. Sănătatea Isei este una dintre aceste doleanțe, însă pe lista vedetei se află și retragerea la pensie în Franța.

„Cele mai mari 3 dorințe ale mele :

Să fie Isa sănătoasă și să reușim lupta asta care este cumplit de grea pentru că ea nu lupta destul.

Să rămân eu sănătoasă cât mai mult timp ca să pot avea grijă de ea.

Să o mai am pe mama măcar o zi să pot vorbi și să mă pot sfătui cu ea.

Și să reușesc sa plec în Franța și să stau liniștită la pensie. Asta ar fi bonus. Pentru că știu că dorința 3 este imposibilă.

Voi? Care sunt cele 3 dorințe ale voastre?”,”, a scris Oana Roman, pe