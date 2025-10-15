B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta

Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta

Elena Boruz
15 oct. 2025, 21:26
Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Mihaela Moise / YouTube
Cuprins
  1. Ce mesaj a postat Oana Roman, în urmă cu 14 ani
  2. Ce a mărturisit Oana Roman în prezent
  3. Care sunt cele mai mari dorințe ale Oanei Roman

Oana Roman a făcut dezvăluiri inedite. Vedeta a distribuit, la povestea de pe Instagram, o postare de acum 14 ani, de când se simțea fără vlagă, neiubită și fără prea multe motive de a trăi. Fiica lui Petre Roman a făcut o completare în descrierea fotografiei, iar aceasta are mare legătură cu fiica ei, Isa, care astăzi are 11 ani.

Ce mesaj a postat Oana Roman, în urmă cu 14 ani

În urmă cu 14 ani, Oana Roman a traversat o perioadă destul de complicată. Femeia se simțea neiubită, iar faptul că o persoană din viața ei, pe care cu siguranță o considera specială, nu îi oferea afecțiune, a determinat-o să dezvăluie public ceea ce simte.

Nu putem să nu remarcăm că, încă de pe atunci, vedeta obișnuia să împărtășească cu urmăritorii săi ceea ce se petrecea în viața ei.

„Vorbeam cu mama și cu Ilie Năstase și spuneau că omul poate trăi fără mâncare, cu puțină apă, dar fără afecțiune moare! Dacă e așa, mă întreb eu oare cum mai trăiesc încă…”, a scris Oana Roman, pe Facebook, acum 14 ani.

Ce a mărturisit Oana Roman în prezent

Au trecut anii ca gândul de atunci, iar Oana Roman este cu siguranță altă femeie în prezent. Între timp, fiica lui Petre Roman a devenit mamă, iar asta pare că este cel mai important lucru din viața ei.  Astfel, Oana a precizat că golul pe care îl simțea, în trecut, astăzi nu mai există, datorită fetiței ei.

„Gânduri de acum 14 ani, când în viața mea era un gol imens. De când am devenit mamă, golul s-a umplut”, este mesajul Oanei Roman.

Care sunt cele mai mari dorințe ale Oanei Roman

Recent, Oana Roman a povestit care sunt cele mai mari dorințe ale sale. Sănătatea Isei este una dintre aceste doleanțe, însă pe lista vedetei se află și retragerea la pensie în Franța.

„Cele mai mari 3 dorințe ale mele :

Să fie Isa sănătoasă și să reușim lupta asta care este cumplit de grea pentru că ea nu lupta destul.

Să rămân eu sănătoasă cât mai mult timp ca să pot avea grijă de ea.

Să o mai am pe mama măcar o zi să pot vorbi și să mă pot sfătui cu ea.

Și să reușesc sa plec în Franța și să stau liniștită la pensie. Asta ar fi bonus. Pentru că știu că dorința 3 este imposibilă.
Voi? Care sunt cele 3 dorințe ale voastre?”,”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
Monden
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
Monden
Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Monden
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
Monden
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Monden
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Monden
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Monden
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Monden
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Monden
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Ultima oră
22:28 - Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
22:11 - Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
22:07 - Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României
21:34 - Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
21:05 - Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
20:44 - Femeie de 61 de ani, victima unei escrocherii pe internet. Aceasta a pierdut peste 170.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul
20:32 - Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
20:13 - O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
20:05 - Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
19:50 - Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”