Oana Roman s-a arătat uluită și indignată de cât a ajuns să coste o simplă baghetă de pâine în București. Ea a spus că prețul e de două ori mai mare decât în Franța, ”patria” baghetelor.

Cât a dat Oana Roman pe o baghetă de pâine în București

„Am ajuns acasă, dar în drumul meu spre casă m-am oprit în Dorobanți, ca să mă întâlnesc cu cineva, să iau ceva. M-am oprit la o brutărie. Știți cât costă o baghetă în Dorobanți? 12,5 lei. Știți cât costă o baghetă în Franța? La Paris, de exemplu, 1 euro și 9 cenți (5,55 lei).

Ferească Dumnezeu! Cum este posibil ca în România o baghetă să coste 12 lei? Adică dublu și față de cât costă în Franța, unde puterea de cumpărare este mult mai mare și salariile sunt mult mai mari. De ce? Explicați-mi și mie, de ce în România o baghetă costă 12 lei?”, a spus Oana Roman, pe Instagram.

În toamna anului trecut, ea în Predeal cu una în Cannes, Franța. Prima s-a dovedit a fi cu circa 1.000 de lei mai scumpă, deși a avut o noapte de cazare mai puțin decât cealaltă.