Oana Roman jefuită în propria casă. Vedeta a povestit totul cu lux de amănunte: „Apelez la voi ca să mă ajutați să recuperez niște chestii”

un aspect deosebit, care a fost recent adus în atenție și care a generat o serie de acuzații false, propagate în special de către indivizi rău intentionați. Cu o abordare sinceră și responsabilă, așa cum ne-a obișnuit întotdeauna, ea a adus în prim-plan explicațiile necesare cu privire la încheierea colaborării cu firma de curățenie, care se ocupa de efectuarea curățeniei periodice la domiciliul său.

Oana Roman, probleme cu firma de curățenie

cu firma de curățenie, declanșând o serie de reacții în mediul online. Ea a primit mesaje curioase cu privire la motivul deciziei sale, iar alții au acuzat-o că a profițat de serviciile gratuite ale firmei. Pentru a răspunde haterilor, Oana Roman a explicat motivul real pentru care a încetat colaborarea, punând capăt speculațiilor, scrie .

„Aseară am vorbit despre faptul că nu mai am firmă la curățenie și am spus că o să vă povestesc ce s-a întâmplat și din acel moment am început să primesc zeci de mesaje cu întrebarea ce s-a întâmplat.

În același timp, s-au activat și haterii, niște nebune, bolnave psihic, care s-au apucat să trimită mesaje celor de la firma de curățenie spunându-le «Uitați ce face Oana după ce i-ați făcut curățenie pe gratis, cum dă în voi». Ei bine, eroare totală. Eu nu fac nimic pe gratis și nici pe barter, ci doar pe bani și nu vreau să fac rău nimănui, pentru că situația stă altfel. Vreau să lămuresc pentru haterițele mele drăguțe și minunate și deștepte că eu nu fac nimic pe barter, nimic.”

„Nu pot să fac mare lucru”

„Totul la mine este cu contract și totul este contra cost, ca să ne lămurim odată pentru totdeauna. Mai fac postări fără să fiu plătită pentru prieteni sau pentru produse pe care le iubesc sau pe care le descopăr și îmi plac foarte tare și fac o dată un story, dar contractele pe termen lung se fac doar contra cost, asta ca să vă liniștiți și să nu vă mai agitați și să nu mai scrieți mesaje gen i-ați făcut moca. Este pe bani la mine, pentru că am ajuns în punctul în care nu mai fac nimic doar pe barter, asta ca să vă liniștesc un pic.

În ceea ce privește firma de curățenie, acum cred spre două săptămâni, pur și simplu m-au anunțat că și-au încheiat activitatea și că au închis firma pentru că nu reușesc să găsească personal, pentru că personalul pe care îl găsesc în România, din păcate, nu își face treaba cum trebuie și, din păcate, fură, lucru care mi s-a întâmplat și mie, doar că, neavând camere să arate practic și fizic cine a luat ce, nu pot să fac mare lucru, dar am să apelez la voi ca să mă ajutați să recuperez niște chestii, dar firma și-a închis activitatea, pur și simplu, deci nu le fac rău. Ei și-au dat seama că nu au cum și au închis”, a spus Oana Roman în mediul online.